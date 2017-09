Il partito di Fitto continua a perdere pezzi: l’ex assessore Martini aderisce a Forza Italia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Severo Martini, già assessore nella Giunta Perrone, lascia Direzione Italia e transita in Forza Italia.

La conferma viene da lui stesso: raggiunto al telefono spiega, con poche dichiarazioni rese in un tono asciutto, il perché di una scelta che squassa ulteriormente il partito di Fitto.

L’europarlamentare perde pezzi, proprio nel territorio che doveva essere la sua roccaforte: basti pensare all’addio di Saverio Congedo, consigliere regionale, e di Rocco Palese, parlamentare. Il primo è andato in FdI, il secondo in Forza Italia.

Ci sono stati, poi, i movimenti tellurici dalle parti di palazzo Carafa: Paolo Perrone è stato confermato capogruppo DIT, cosa che ha creato non pochi malumori, e l’ex assessore Gaetano Messuti si è dichiarato politicamente “indipendente” ed è ora iscritto nel Gruppo Misto, a quanto pare con grande “entusiasmo”.

Ora, anche l’ex assessore all’Urbanistica della Giunta Perrone lascia e passa in Forza Italia: la conferenza stampa dovrebbe tenersi martedì prossimo.

A detta di Martini, il partito azzurro ha la “forza attrattiva” necessaria a “fare una coalizione che, come una volta, possa essere vincente”. L’orizzonte è quello delle Politiche della prossima primavera. L’idea è quella di un soggetto che torni a essere protagonista sulla scena politica nazionale e che sia in grado di costituire “una squadra compatta per provare a vincere le elezioni e portare nuovamente il centrodestra al governo”.

Dunque, sulla base di tale ragionamento, il progetto fittiano non avrebbe tale forza, secondo l’ex assessore Martini, che, pungolato sul tema, sospira e conferma: “No, non mi ha più convinto”.

Poi accenna al senso di “amarezza” per l’esito delle elezioni amministrative leccesi, che hanno decretato la vittoria di Carlo Salvemini al secondo turno, pur con i ricorsi – ancora in piedi – sul tema dell’anatra zoppa. “Una storia gestita molto male che poi è andata a finire anche peggio”, commenta Martini. La candidatura di Mauro Giliberti non è andata giù a molti, non per un veto sulla persona – il giornalista è riconosciuto da tutti come un professionista serio – ma sul metodo utilizzato. La nomina di Perrone a capogruppo dev’essere sembrata un po’ la ciliegina sulla torta degli errori commessi. E il troppo, si sa, stroppia.

Direzione Italia, dunque, va perdendo pezzi uno dopo l’altro, anche se, con grande entusiasmo, nella conferenza stampa di tre giorni fa, è stata annunciata la nomina dei nuovi vertici regionali e nazionali, occasione di rilancio per il partito. Ma alla domanda su che cosa non abbia funzionato e sul perché di tali, pesanti, fuoriuscite, Martini, elegantemente, glissa: “Io posso parlare solo del mio caso”.

Nel frattempo arriva il commento del segretario provinciale di FI Paride Mazzotta: “Accolgo con immenso piacere la scelta di Rino Martini di aderire a Forza Italia. E’ un professionista serio, che ho avuto modo di apprezzare a livello politico e amministrativo nella sua parentesi da assessore all’urbanistica al Comune di Lecce. Forza Italia continua nel suo percorso di crescita in provincia di Lecce, e sono certo che l’ingresso di Martini non sarà il solo, considerato il fatto che da più parti arrivano apprezzamenti per l’ottimo lavoro che tutto il gruppo dirigente sta facendo sul territorio”.

“Con vero piacere accogliamo il dott. Rino Martini che ha deciso di sposare il grande progetto di Forza Italia, a lui il nostro più caloroso benvenuto”, afferma Paolo Pagliaro dall’Ufficio di Presidenza di Forza Italia. “Persona perbene e professionista serio, medico prestato alla politica, sicuramente porterà nel nostro partito nuova linfa utile per raggiungere i nostri traguardi. Sperando – conclude Pagliaro – che altri seguano l’esempio e aderiscano all’unico partito in grado di attuare una rivoluzione liberale per rimettere in piedi il Paese e ritornate tutti uniti e forti a Lecce”.