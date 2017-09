Adoc, nuovo punto di ascolto nella zona 167: “Sempre più vicini ai consumatori”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Adoc apre una nuova sede nel quartiere Stadio a Lecce.

Il nuovo servizio partirà da venerdì 15 settembre e, come spiega il responsabile Alessandro Presicce, nasce dall’esigenza di “andare incontro ai consumatori anche nelle zone della città più dense sotto il profilo abitativo e meno presidiate da servizi di ausilio e consulenza sul territorio”.

Da oltre vent’anni, infatti, lo sportello “storico” di Adoc Lecce è ubicato in via Pietro Palumbo 2 e lo sarà ancora. “E’ un porto sicuro per i consumatori truffati, beffati, maltrattati o che semplicemente vogliono informarsi per essere più consapevoli e muoversi con maggiore competenza in un mercato globale che spesso rappresenta una minaccia per la propria tranquillità e le proprie finanze”, sottolinea Presicce.

Ma l’associazione sente ora il bisogno di essere presente sul territorio in maniera più capillare. E’ per questo che, “facendo rete con l’associazione Casa dei Popoli, condividendo con essa gli spazi denominati Macelleria Sociale di via Siracusa n. 110 nella cosiddetta zona 167B”, Adoc aprirà lì un secondo punto di ascolto destinato ai consumatori.

Molte le questioni che potranno essere sottoposte agli operatori: dai rapporti, talvolta complicati, con le società telefoniche energetiche o fornitrici di servizi vari compresi i trasporti ai danni da vacanza rovinata, dalle segnalazioni alle istituzioni o alle Autorità garanti, alle conciliazioni, passando per le questioni condominiali.

I consumatori potranno trovare ascolto il lunedì dalle 12 alle 13 e il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19. La referente dello sportello è l’avvocatessa Catiuscia Quarta, da anni impegnata con Adoc sul fronte della tutela del diritto dei consumatori.

Lo sportello storico di via Pietro Palumbo sarà sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.

“I cittadini della zona est della città – spiega Presicce – sono invitati a rivolgersi con fiducia al nostro nuovo sportello. Adoc è sempre più vicina, anche fisicamente, ai consumatori leccesi”.