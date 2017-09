Times Higher Education, posizione mediana per Unisalento. Zara: “Buon risultato nonostante i tagli”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nonostante i tagli sui finanziamenti statali che hanno influito su alcuni parametri censiti, l’UniSalento si posiziona nel range range 501-600 nel ranking internazionale della rivista inglese Times Higher Education (THE), che censisce annualmente le migliori Università al mondo.

Tredici gli indicatori di performance che censiscono la qualità degli atenei unternazionali che riguardanti l’insegnamento, la ricerca, la prospettiva internazionale, la reputazione e altro ancora. Quest’anno il campione di università considerato è stato di 1102 sedi in varie parti del mondo rispetto alle 978 del 2017, dove Unisalento era nel range 401-500.

“In particolare, ne risente la didattica sia per quanto riguarda le risorse finanziarie complessivamente adisposizione, sia per il più basso numero di dottorati banditi a causa delle recentidisposizioni MIUR-ANVUR sull’accreditamento” commenta Zara. Ottime le performance riguardanti lecitazioni che illustrano la qualità e la visibilità internazionale delle pubblicazioni scientifiche prodotte. “La nostra Università – specifica il magnifico – è quasi alla pari con le migliori al mondo, così come positivi sono tutti gli indicatori riguardanti l’internazionalizzazione”. Resta stabile la posizione per quanto riguarda la ricerca conun maggior numero di lavori prodotti per ricercatore attivo e una crescentereputazione a livello internazionale, mentre incide negativamente anche in questo caso la disponibilità dirisorse finanziarie.

Nel complesso ritiene il rettore che sia un risultato soddisfacente che “testimonia il nostro impegno in un contesto generale certamente non facile, considerato che ipunteggi assegnati ad Unisalento, anche a fronte di miglioramenti consistenti nei parametri numerici che vengono monitorati, dipendono dal contesto mondiale in cui sicompete. Ciò significa che se la nostra Università ottiene un miglioramento in un parametro, ma complessivamente le altre Università migliorano più della nostra, il punteggio finale assegnato è più basso rispetto al miglioramento ottenuto. Insomma, un confronto con le altre sedi altamente competitivo che ci sprona a dare il massimo il cui risultato finale però non dipende solo dal proprio miglioramento ma si scontra anche con l’entità del miglioramento delle altre sedi. Partendo da questa considerazione sarebbe auspicabile che il Governo assegnasse finalmente risorse adeguate al sistema universitario nazionale nontrascurando o forse non penalizzando le Università del Sud. Solo così si potrà competere alla pari con altre realtà internazionali per le quali gli investimenti informazione e ricerca sono enormemente più alti che in Italia”.