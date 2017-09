Trevisi (M5S) contro le trivellazioni: “Petrolio di scarsa qualità e tecnica dell’air gun pericolosa”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Ormai è chiaro che al governo interessa solo il business di multinazionali e lobby petrolifere e per nulla il bene dei cittadini che da anni chiedono uno sviluppo compatibile con la vocazione turistica del territorio pugliese. Il petrolio presente in Italia è di scarsa qualità e la sua ricerca finirà soltanto per danneggiare il nostro turismo”.

È il commento del consigliere regionale del M5S Antonio Trevisi dopo il via libera che il Ministero dell’Ambiente avrebbe concesso alla “Global MED” per la ricerca del petrolio al largo di Santa Maria di Leuca. Sarebbe previsto l’impiego della tecnologia air-gun, ritenuta altamente invasiva e compromettente per il delicato e complesso ecosistema marino.

“Nonostante anni di manifestazioni e osservazioni da parte dei cittadini – continua Trevisi – i governi di centrosinistra continuano ad autorizzare prospezioni petrolifere che utilizzano gli airgun. Si tratta di una tecnica di ispezione dei fondali marini in cui si utilizzano spari fortissimi e continui di aria compressa che mandano onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione del sottosuolo. Spesso, però, questi spari causano lesioni ai pesci e, soprattutto, la perdita dell’udito e non sono pochi gli spiaggiamenti di cetacei e testuggini avvenuti negli ultimi anni”.

A tal proposito, Trevisi ricorda pure come il Movimento Cinque Stelle ha presentato apposita mozione in Consiglio regionale, “mai discussa”.

“Il petrolio presente in Italia – continua il pentastellato – è scadente in qualità e in quantità, difficile da estrarre perché posto in profondità e saturo di impurità sulfuree che vanno eliminate il più vicino possibile ai punti estrattivi. Molte delle ditte che intendono trivellare in Italia sono straniere e con piccoli capitali sociali, e vengono qui perché da noi le leggi sono meno severe, le spese di ingresso sul territorio sono basse ed è facile avere i permessi”.

“Il petrolio d’Italia non porterà lavoro, e tantomeno risolverà i problemi del bilancio energetico nazionale. Si tratta di una pura speculazione – aggiunge – che ci espone a grossissimi rischi poiché un incidente avrebbe conseguenze catastrofiche, considerando che il Mediterraneo ha un minimo ricambio di acqua”.

“Le fonti fossili – conclude Trevisi – sono destinate ad esaurirsi. Il futuro ormai prossimo sono le energie rinnovabili, che permettono di pensare ad un reticolato sistema basato sulla generazione distribuita. Un sistema che consente a sua volta di ridurre i costi per il trasporto dell’energia, di mantenere la ricchezza della produzione locale e di non esportare capitali in Paesi lontani. Tutto questo è possibile ma non lo si vuole fare perché vi è una forte collusione tra il governo e chi vuole continuare a tenere la ricchezza energetica concentrata nelle mani di pochi”.