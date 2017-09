Droga, “cavalli di ritorno”, truffe e rapine: i business del clan tra nuovi metodi e legami con la “vecchia Scu”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Non una ricerca di consenso, ma la conquista del silenzio attraverso un’escalation di azioni aggressive e violente, finalizzate a depredare il territorio a cui erano saldamente legati, come principale mezzo di sostentamento.

Agiva così il sodalizio strettamente legato al clan Scu dei Coluccia che tra stanotte e le prime luci dell’alba è stato sgominato dall’operazione “Contatto” messa in atto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, che hanno realizzato le indagini, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Lecce, il nucleo cinofili dei carabinieri di Modugno e i mezzi del nucleo aereo della compagnia dei carabinieri di Bari.

Tanti gli elementi di novità rispetto al passato nel modus operandi del clan, ma anche tanti punti in comune con la vecchia Scu. Uno degli elementi che più ha colpito gli investigatori, oltre al forte e quasi naturale legame con il territorio di appartenenza, un’area piuttosto vasta del Salento che aveva come principali centri di riferimento Sogliano Cavour, Noha, Galatina e Cutrofiano, anche il discostarsi dalla così detta “mafia del consenso”.

L’associazione malavitosa costituita secondo gli investigatori da 31 persone, tutte facenti riferimento a Michele Coluccia, personaggio di spicco della Scu, non agiva tentando di procacciarsi il consenso della popolazione, ma si imponeva incutendo quella paura reverenziale che gli consentiva di ottenere un tacito consenso, influenzato dal timore di ritorsioni.

Prova lampante di questo, il fatto che, dal 2013, anno in cui è partita l’indagine, fino al 2016, quando questa si è conclusa, i carabinieri non abbiano registrato neanche una denuncia di estorsione. Ciò nonostante il raggiro con la tecnica del “cavallo di ritorno” fosse uno delle principali e più diffusi metodi per reperire denaro utile ad approvvigionare le casse del clan. Sono circa 10 i casi riscontrati nel corso delle indagini dai militari, ma sicuramente nella realtà saranno molti di più quelli realizzati ed andati in porto. A fronte di nessuna denuncia da parte delle vittime. Anzi.

In alcuni casi queste negavano l’esistenza di un’estorsione anche di fronte all’evidenza delle prove in mano agli investigatori. Un territorio, quello su cui si è estesa negli anni l’egemonia dell’associazione mafiosa, divenuto dunque refrattario ad ogni forma di segnalazione o di richiesta di aiuto.

L’estorsione con “cavallo di ritorno” era un metodo che consentiva il guadagno assicurato al clan: qualora l’auto, rubata e nascosta in un casolare disabitato nelle campagne intestato ad un ignaro proprietario, non portasse il proprietario al pagamento del “riscatto”, il veicolo veniva smontato e ogni pezzo venduto perché venisse trasformato in denaro.

A finire nella rete del sodalizio criminale erano anche i titolari di esercizi commerciali, spesso vittime di truffe. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, infatti, il clan apriva appositamente delle società semi-fittizie che sfruttavano per effettuare acquisti ingenti di prodotti all’interno di negozi e magazzini per poi pagare tutto con assegni a vuoto. Quando il proprietario dell’esercizio si recava in banca a contestare l’assegno, ovviamente, della società non vi era già più alcuna traccia. Un meccanismo, questo, pare più volte utilizzato dal clan per acquistare merce che poi veniva rivenduta oppure donata a terzi come ringraziamento o “contentino” per un favore o un servigio.

Altra attività criminale prediletta dal sodalizio sgominato erano le rapine. Ed è proprio da queste che nel 2013 erano partite le indagini dei carabinieri. In particolare da una tentata rapina ai danni di un supermercato di Corigliano d’Otranto per la quale, il 27 febbraio di quell’anno, vennero arrestati in flagranza di reato Alexsander Ballarino ed altre quattro persone, tutte originarie di Cutrofiano, Sogliano Cavour e Corigliano d’Otranto.

Approfondendo l’attività investigativa, questa permise di individuare un gruppo costituito da sei soggetti capeggiati da Vincenzo Antonio Cianci, identificato come il responsabile di almeno sei rapine a esercizi commerciali avvenute tutte nell’hinterland magliese a partire dal maggio del 2013.

Solo due mesi dopo la madre di Cianci, Carmela Magnolo, finì in arresto in flagranza di reato poiché venne trovata in possesso di 50 grammi di cocaina ed oltre 1,2 kg di marijuana. Tra l’altro proprio la donna, secondo quanto sostengono gli investigatori, sarebbe una dei destinatari dei presunti favori elargiti dall’ex assessore comunale di Sogliano Cavour, che le avrebbe trovato un posto di lavoro in una cooperativa. In seguito all’arresto della madre di Cianci, vennero attivate ulteriori indagini che permisero di accertare che nella detenzione e nello spaccio della sostanza stupefacente (principale business del clan) rinvenuta in possesso della donna, fossero complici anche il figlio insieme a Ballarino.

I tre, infatti, erano risultati i gestori di un’organizzazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, il cui ruolo di leader era ricoperto da Cianci sotto la protezione della madre. Già in quel contesto sarebbe emersa da subito l’esistenza di un collegamento tra la malavita di Galatina – Noha ed il gruppo di Sogliano Cavour per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti, attraverso il canale del clan Coluccia. Nel frattempo, con il proseguo delle indagini ed una specifica attività di approfondimento, hanno iniziato a venire a galla anche le estorsioni ai danni dei proprietari di auto. E anche in questo ambito gli inquirenti hanno riscontrato il ruolo svolto da Cianci e del suo gruppo, denominato “il gruppo di Sogliano”.

Questo era costituito da Ballarino, Antonaci, Frassanito, Pedone ed altri 15 soggetti su cui, di volta in volta e a seconda dell’interesse trattato, potevano fare affidamento il vertice del gruppo, Cianci per l’appunto, ed il suo collaboratore Massimo Candido, nella certezza di ricevere fattiva partecipazione attesa la piena condivisione degli illeciti intenti. L’ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali ha permesso poi agli investigatori di ricostruire, nell’ambito dell’associazione, il ruolo ricoperto dai vari componenti e la struttura gerarchica e piramidale del clan.

La segretezza del vincolo, un costante stato di omertà e solidarietà, la forza d’intimidazione del vincolo associativo, il rispetto per il vincolo gerarchico, il metodo mafioso nelle ritorsioni, il mantenimento dei detenuti affiliati e delle loro famiglie sono tutti aspetti emersi e abbondantemente documentati durante questa attività d’indagine, che denotano come vi sia ancora un legame saldo con i meccanismi di funzionamento della “vecchia Scu”.

Tra queste resta anche l’usanza dei rituali di affiliazione, del così detto “battesimo” dei referenti del territorio e responsabili di “piazze dello spaccio”, uno dei quali, nello specifico quello di Cianci, è stato documentato dagli investigatori attraverso delle intercettazioni ambientali. La certosina attività di intercettazione ha inoltre permesso agli investigatori di comprendere il ruolo svolto dai cugini Gugliersi, ovvero quello di referenti diretti della famiglia Coluccia. Da questi ricevono ordini e direttive per i vari responsabili delle piazze di spaccio, come il caso di Cianci per Sogliano Cavour.