Nominati i nuovi vertici di Direzione Italia: Ventola coordinatore regionale

BARI- Francesco Ventola coordinatore regionale e Antonio Distaso responsabile nazionale per i rapporti con gli altri partiti.

Questi i nuovi vertici di Direzione Italia, cui vanno gli auguri di buon lavoro da parte del leader Raffaele Fitto. “E’ solo l’inizio di una riorganizzazione che, coerentemente con i valori e i principi per cui è nata DIt, guarda al radicamento territoriale”, afferma l’europarlamentare.

A illustrare la riorganizzazione, questa mattina a Bari in una conferenza stampa, proprio Distaso e Ventola.

“Sul piano nazionale – ha spiegato Distaso – stiamo lavorando con tutti i partiti del centrodestra anche per presentare una nuova legge elettorale. La volontà è quella di dar vita a un’ampia coalizione che sia coerentemente alternativa al centrosinistra, ai governi che da Monti in poi hanno impoverito gli italiani, distrutto il tessuto produttivo e industriale. Direzione Italia, in tal senso, intende essere coerente con la scelta fatta due anni fa: abbiamo sempre condannato gli inciuci e oggi anche la scelta del partito di Alfano di stringere alleanza con il Pd fa chiarezza sul futuro delle alleanze”.

“Accetto questo ruolo – ha continuato Ventola – con lo spirito di servizio e amore del politica. In questo partito non c’è spazio per chi cerca poltrone, ma, al contrario, ci sono intere praterie per chi ha voglia di fare politica. In qualsiasi modo: utilizzeremo sia la comunicazione social ma anche quella classica. Faremo politica sulla rete ma soprattutto sul territorio perché vogliamo guardare negli occhi la gente e non aprire comitati solo in campagna elettorale. Apriremo altre sedi in Puglia perché siamo pronti all’ascolto. È chiaro che il ruolo di consigliere regionale mi consente di aver ben presente chi è il nostro antagonista politico: un presidente che punta solo a far carriera lasciando i pugliesi con enormi problemi. In questi due anni di gestione Emiliano in settori come Rifiuti, Sanità e Agricoltura il disastro è sotto gli occhi di tutti”.

Distaso e Ventola, infine, hanno annunciato per la prossima settimana il debutto del coordinamento regionale alla presenza del leader Raffaele Fitto e di tutti i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali e sindaci. “Sarà quella la sede – ha concluso Distaso – per tracciare la nostra linea politica in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali. Lo faremo avviando un’ampia discussione che ci vedrà tutti protagonisti”.

Ed ecco i componenti del coordinamento regionale.

1) Bari: Vito de Benedictis, Patrizia Facchini, Giovanni Mastrangelo, Giuseppe Ottolino, Simone Salvatorelli, Enrico Tatò;

2) Bat: Andrea Ferri, Riccardo Memeo, Tonia Spina;

3) Foggia: Marco Camporeale, Raffaele Castriotta, Nunzia Canistro;

4) Taranto: Sabrina Pontrelli, Antonio Viesti, Luigi Laterza;

5) Lecce: Sonia Mariano, Simona Manca, Giandomenico Letizia, Michele Sperti;

6) Brindisi: Marco Pezzuto e Serena Misseri.

Seguirà, a questo passo, la nomina del direttivo che affiancherà il leader Raffaele Fitto a livello nazionale. Il primo nome è proprio quello del deputato barese Antonio Distaso che assume la responsabilità per i rapporti con i partiti presenti in Parlamento.