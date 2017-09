Showy Boys A.S.D.: tutto pronto per l’inizio della preparazione precampionato

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Mancano davvero poche ore all’inizio della fase di preparazione precampionato della Showy Boys Galatina. Martedì 5 settembre gli atleti che compongono il rinnovato organico bianco-verde scenderanno in campo per il raduno e il primo allenamento della stagione sportiva 2017-18. Questa è la data fissata dal tecnico Gianluca Nuzzo per dare il via all’attività di preparazione in vista del campionato nazionale di I° Livello Serie C, il cui inizio è previsto per il prossimo 28 ottobre.

La Showy Boys Galatina comincia una nuova annata sportiva con entusiasmo e tanta voglia di fare. “C’è molta attesa in seno al roster – dichiara il direttore generale Libero Masciullo – i ragazzi sono già pronti ad iniziare questa nuova avventura sportiva e si metteranno a disposizione del loro allenatore per svolgere al meglio questa delicata fase di preparazione precampionato”.

La compagine bianco-verde affronterà il torneo di Serie C in veste di matricola dopo aver trionfato l’anno scorso vincendo prima la Coppa Puglia e compiendo poi il salto di categoria passando dai difficili play-off promozione.

“La società ripone grande fiducia in questo gruppo di atleti – aggiunge il dirigente Masciullo – nuovo campionato, nuovo team, salvo la riconferma di qualche giocatore che ha scelto di continuare a condividere il nostro progetto, e attenzione alla composizione del roster per garantire equilibrio nei reparti e soprattutto omogeneità e compattezza di gruppo. Pensiamo di aver svolto un buon lavoro e adesso il pallone lo consegniamo nelle mani dei ragazzi. Siamo certi che grazie anche alla guida esperta dell’allenatore Gianluca Nuzzo sapranno dare il meglio in questo stagione”.

Il tecnico della Showy Boys ha calendarizzato le prossime settimane di preparazione e nel corso del raduno di Martedì 5 settembre consegnerà agli atleti disposizioni e tabelle sull’attività fisica da svolgere tra sedute tecniche e allenamenti in palestra.