Qui Serie C – Bisceglie, Monopoli e Rende in testa. Il Lecce vince ed è secondo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Che strana questa Serie C, davvero imprevedibile. Ed allora lassù in testa al raggruppamento meridionale, quello del girone C, c’ė la matricola Bisceglie, insieme al Rende ed al Monopoli. Il Bisceglie piega in casa la Virtus Francavilla per 2 a 1, il Rende espugna Agrigento (2 a 3) e il Monopoli vince in trasferta a Fondi (0 a 1).

Nel big-match di giornata il Lecce vince sul Trapani con il risultato di 2 a 1. Fanno, in pratica, tutto i salentini che, in vantaggio di due gol, rimangono in inferiorità numerica per una leggerezza di Di Piazza che reagisce ad un fallo subito. Poco dopo arriva il fallo di mano in area giallorossa che decreta il penalty per i siciliani che accorciano le distanza. Da qui la gara si infiamma e succede davvero di tutto, ma il Lecce porta a casa tre punti pesantissimi.

La Casertana torna in quota in virtù del successo sul Catania per 1 a 0, la Reggina supera il Catanzaro per 2 a 1, mentre la Paganese si impone a Cosenza. La sorprendente Sicula Leonzio vince sul Matera per 2 a 1.

Nella prossima giornata il Monopoli riceve l’Akragas, il Rende ospiterà il Siracusa. La partita più interessante si giocherà a Catania dove al “Massimino” arriva il Lecce di Rizzo in una gara che già promette scintille.

Oronzo Cristian Guarino