Lecce-Trapani: tre gol e botte da orbi. Vincono la battaglia gli uomini di Rizzo 

LECCE – Il Lecce di Rizzo, dopo lo sfortunato pari di domenica scorsa al “Fanuzzi”, ospita in casa una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria, il Trapani di Calori.

Le due squadre si fronteggiano a viso aperto e ne nasce un match vivace e combattuto (sotto tutti i punti di vista). La partita si sblocca al tramonto del primo tempo quando Torromino inventa un gran gol fulminando da fuori area l’estremo siciliano Furlan. Ad inizio ripresa il Lecce raddoppia con il suo bomber Di Piazza che però, poco dopo, lascia i suoi in dieci uomini per un’espulsione rimediata in virtù di una reazione violenta, dopo un fallo subito da Marras. La gara si surriscalda e i siciliani accorciano le distanze su penalty. Gli animi si accendono sempre più e prima il team manager Vino e poi il Presidente Sticchi Damiani vengono allontanati dal terreno di gioco dal direttore di gara. La partita anche sul rettangolo verde si trasforma in una vera battaglia con tantissimi falli non sanzionati a dovere da un’incerta direzione di gara.

In inferiorità numerica e con il vantaggio dimezzato il Lecce si chiude in difesa per proteggere la porta di Perucchini. Il Trapani insiste alla ricera del pari ma i siciliani non sono incisivi in attacco e il Lecce, per merito di una buona fase difensiva, porta via tre punti preziosissimi. Nel prossimo turno i giallorossi saranno ospiti del Catania sabato 9 Settembre con inizio alle 20,30.

TABELLINO: LECCE-TRAPANI 2-1

LECCE (4-3-3): Perucchini; Ciancio, Cosenza, Drudi, Di Matteo; Armellino, Arrigoni, Mancosu (90+3′ Costa Ferreira); Torromino (77′ Lepore), Caturano, Di Piazza. In panchina: Chironi, Vicino, Riccardi, Pacilli, Valeri, Lezzi, Tsonev, Gambardella. Allenatore: Rizzo.

TRAPANI (4-3-3): Furlan; Fazio, Silvestri, Legittimo, Visconti (80′ Rizzo); Marracchi, Taugourdeau, Girasole (67′ Evacuo); Marras (90+3′ Minelli), Murano, Ferretti (80′ Reginaldo). In panchina: Pacini, Pagliarulo, Bastoni, Ferrara, Dambros, Steffè, Canino, Palumbo. Allenatore: Calori.

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore, Giuliano Parrella di Battipaglia).

MARCATORI: 46’pt Torromino (L), 48′ Di Piazza, 55’Murano (T) rig.

NOTE: Serata calda e umida, temperatura 29°, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 8.929. Ammoniti: Caturano, Drudi, Cosenza (L), Ferretti, Silvestri (T). Espulsi: 53′ Di Piazza (L) per gioco violento. Recupero: 3’pt, 5’st. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del dott. Luigi Cappello, per anni medico sociale del club giallorosso.

Oronzo Cristian Guarino