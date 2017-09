La Sarnese sbanca il “Giovanni Paolo II” di Nardò, finisce 2 a 1 per i campani

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Al “Giovanni Paolo II” di Nardò esordio stagionale in campionato per il Toro di Roberto Taurino, di fronte gli ospiti della Sarnese guidati da Gazzaneo. La Sarnese fa bottino pieno in virtù di una gestione più scaltra della gara. Toro con tanto cuore, ma l’espulsione rimediata da Versienti nella seconda frazione di gara ha inevitabilmente condizionato l’inerzia del match.

Trascorrono appena sessanta secondi che la Sarnese sblocca la gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Favetta di testa colpisce indisturbato e infila Mirarco. Il Toro preme per tutto il primo tempo, ma gli undici granata si rivelano sterili in area ospite per tutti i primi 45 minuti. Allo scadere del primo tempo però, sugli sviluppi di un corner, il Nardò trova un’insperato pareggio: Palmisano incorna il cross proveniente dalla bandierina, Russo respinge corto e subentra Balistreri che da due passi non può sbagliare e fa 1 a 1: esplode il “Giovanni Paolo II” di Nardò e gara che prima del duplice fischio si rimette sul risultato di parità.

In avvio di ripresa il Nardò resta in dieci uomini: Versienti rifila una gomitata a Gallo e l’arbitro Votta, consultato il suo assistente, estrae il cartellino rosso. La gara si incattivisce e diventa particolarmente spigolosa. La Sarnese prende coraggio e sposta il suo Baricentro in avanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo gli ospiti tornano in vantaggio: Nasto scodella al centro e Pepe realizza superando Mirarco proteso in tuffo. Il Nardò prova a reagire, al minuto 78 è Caporale a impegnare Russo che si salva in due tempi. Al 80′ Auriemma rimedia il secondo giallo e guadagna anzitempo glli spogliatoi. La parità numerica ristabilita riequilibra il match e la gara diventa più vivace dal punto di vista agonistico. Capristo, subentrato a Balistreri, è scatenato e procura diversi grattacapo alla retroguardia ospite. Il Toro preme ma la partita finisce 2 a 1 per gli ospiti.

Domenica prossima Taurino e i suoi cercheranno riscatto in trasferta sul campo del Cerignola.

TABELLINO: NARDO’ – SARNESE 1-2

NARDO’: Mirarco, Cassano, Caporale, Versienti, Schiavino, De Pascalis (dal 85′ Cavaliere), Palmisano A. (dal 62′ Prinari) Bolognese, Balistreri (dal 65′ Capristo), Bertacchi, Palmisano G. A disp: Conte, Mangione, Pirretti, Gigante, De Vita, Cicerello. All. Taurino.

SARNESE: Russo, Cioffi, Gallo, Nasto, Arpino, Pepe, Calemme (dal 85′ Sannia), Nappo, Favetta ( dal 89′ Tortora), Talia (dal 77′ Cacciottolo), Auriemma. A disp: Di donato, Salvato, Miccichè, Di Palma. All. Gazzaneo.

ARBITRO: Votta di Moliterno

MARCATORI: 1’pt Favetta (S), 44’pt Balistreri (N), 17’st Pepe (S)

AMMONITI: Schiavino (N), Balistreri (N), Cassano (N), Auriemma (S), Russo (S)

ESPULSI: Versienti (N)

RECUPERO: 1’pt; 5’st

Oronzo Cristian Guarino