Asd Delfino: riparte la nuova stagione sportiva con una nuova sede

LECCE – Riparte l’anno sportivo dell’associazione sportiva “Delfino” con tante novità, a partire dalle nuove sedi di allenamento.

Il sodalizio leccese, già presente da quest’anno nel Palazzetto Comunale di Lizzanello dove, in collaborazione con la APD Belenos, ha intrapreso un percorso che mira a realizzare nel Salento un polo di eccellenza per la ginnastica, avrà per l’a.s. 2017/2018 una nuova sede di allenamento a Lecce presso il Tensostatico del Camposcuola Santa Rosa- L- Montefusco, noto ai più come “Campo Coni”.

La struttura, inaugurata nel 2016, con una superficie coperta pari a circa 1.050 metri quadrati ospiterà i corsi di ginnastica ritmica dell’associazione leccese che dallo scorso anno ha dovuto lasciare la sua sede “storica”, presso il Palazzetto provinciale di Via Merine (attualmente chiuso per ristrutturazione) cercando, con non poche difficoltà, una nuova sistemazione per i suoi circa 300 soci.

“L’impianto è molto bello ed è sicuramente indicato per lo svolgimento delle nostre attività- afferma la presidente Tamburrano- dopo anni di precarietà logistica, sono certa che questa nuova sede di allenamento, insieme con quella di Lizzanello, garantirà ai nostri ginnasti, e soprattutto agli agonisti che affrontano competizioni nazionali molto impegnative, la stabilità e la serenità di cui hanno bisogno per allenarsi in maniera adeguata alle loro esigenze”.

“Il nuovo anno sportivo sarà ricco di altre significative novità per la Delfino- continua la presidente- arriveranno in prestito nei prossimi giorni atleti provenienti da altri sodalizi pugliesi che arricchiranno e renderanno ancora più competitive le squadre di ritmica ed artistica, mentre al nostro staff tecnico si aggiungerà l’allenatrice bulgara Kristina Pavlova ,ex campionessa del mondo a squadre, che seguirà la preparazione delle agoniste della squadra di ritmica”.

“La nostra ambizione è di rendere la provincia di Lecce, un polo d’eccellenza della ginnastica- conclude Tamburrano- abbiamo ottimi ginnasti e validissimi tecnici, ci auguriamo che la disponibilità di queste nuove sedi ci aiuti a realizzare il nostro obiettivo”.