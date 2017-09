Si balla all’Isola Beach di Porto Cesareo: Marco Ninni in consolle

Share 0 Share 0 Share 0

PORTO CESAREO (Lecce) – Nuovo evento all’Isola Beach di Porto Cesareo.

Sabato 2 settembre arriva la serata “Garden of Eden” da mezzanotte la guest star in consolle Marco Ninni per ballare da mezzanotte fino all’alba sotto le stelle circondati dal mare con le sue selezioni musicali, quelle del dj resident Alessandro Levante, la voce di Maria Francesca Discipio e le special performances da Amici e Italian’s got Talent: Francesco Mazzone, Marilena Spolziono, Francesco Morales.

Marco Ninni di Bari, classe 1986 appassionato di musica dall’età di 3 anni, all’inizio come batterista e solo successivamente nasce la passione del Dj. Dell’ottobre del 2000 non ha mai smesso di proporre la sua musica in giro per i Club, in una continua evoluzione di suoni, ritmi e tendenze che vanno dall’elecrto pop al dance, house, nu disco passando dall’ indie dance al deep house fino al funk e al soul.

Novità 2017 è il servizio Isola Beach Park&Go parcheggio custodito e servizio navetta via mare per Isola Beach.

Il parcheggio partenze/arrivi è in via Rudolf Carnap a Porto Cesareo sulla strada per andare a Sant’Isidoro vicino la Darsena Puerto del Sol, e sarà attivo solo ed esclusivamente in occasione delle serate ed eventi organizzati dall’ Isola Beach. Per maggiori informazioni sulle date consultare la pagina Facebook “Isola Beach Park&Go”.

Il servizio offre:

– per il conducente: parcheggio custodito e traghettata a/r al costo di 5,00 €;

– per i passeggeri: traghettata a/r al costo di 3,00 €.

Il servizio è attivo dalle ore 20.00 alle ore 4.30. Info: 392 2624287

Info e prenotazioni al: 346 3011140 -329 428 9851