La Bandadriatica a Venezia per la presentazione del film “La vita in comune” di Winspeare

Share 0 Share 0 Share 0

VENEZIA – La Bandadriatica sbarca a Venezia. Sabato 2 settembre, infatti, l’ensemble guidato da Claudio Prima si esibirà su una cassarmonica con luminarie allestita nel Tennis Club di Lungomare Marconi dalla ditta dei Fratelli Parisi, in occasione della presentazione della pellicola “La vita in comune” di Edoardo Winsperare. Il nuovo, poetico, visionario film del regista salentino è in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti e sarà distribuito da Altre Storie nelle sale italiane. Prodotto dallo stesso Winspeare con Gustavo Caputo e Alessandro Contessa per Saietta Film e Rai Cinema in associazione con Banca Popolare Pugliese (ai sensi delle norme sul tax credit), Charles e Diane Adriaenssen e Tea Time Film, La vita in comune è sostenuto anche con il contributo di Apulia Film Commission. E proprio nel giorno della proiezione alla Mostra e dell’uscita nelle sale, la Fondazione AFC e la Regione Puglia, insieme con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, organizzano dalle 18 una lunga serata con la presentazione del film, tre incontri per illustrare le prossime attività – con la partecipazione, tra gli altri, di Michele Emiliano e Loredana Capone (presidente e assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia) e di Maurizio Sciarra e Antonio Parente (presidente e direttore di Apulia Film Commission) – e il concerto finale della Bandadriatica.

Trasportata dai venti vorticosi che illuminano le coste dell’Adriatico, l’ensemble voga sul mare agitato della musica salentina con elementi balcanici e nordafricani. Parte dalla banda tradizionale pugliese, e che viaggia, di notte, di paese in paese. Il viaggio si espande e pone il Mediterraneo come una complessa “babilonia”, dove i linguaggi iniziano ad armonizzarsi sulle melodie popolari nel fervore meticcio delle città portuali. Ancora più raggianti di là dal mare d’origine, le tradizioni pugliesi assumono una nuova risonanza e portano lontano gli echi frenetici della musica del Salento. Dieci anni di ricerca sulle matrici musicali comuni delle sponde del Mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale (Turchia, Libano e Armenia nel cd “Babilonia”). L’ensemble è composto da Claudio Prima (organetto e voce), Emanuele Coluccia (sax contralto), Andrea Perrone (tromba), Vincenzo Grasso (clarinetto e sax tenore), Gaetano Carrozzo (trombone), Morris Pellizzari (chitarre, saz e kamalè ngonì), Giuseppe Spedicato (basso), Ovidio Venturoso (batteria). Nel corso di questi dieci anni la BandAdriatica ha collaborato con artisti internazionali come Bombino, Mercan Dade, Chieftains, Kocani Orkestar e tanti altri.