Fanno saltare in aria il bancomat, assalto alla Credem di Morciano: ladri via con il bottino

MORCIANO DI LEUCA (Lecce) – Prima di far saltare in aria il bancomat, hanno ruotato la videocamera dell’istituto bancario per non essere filmati. Ladri in azione a Morciano di Leuca: il colpo è stato messo a segno ai danni dell’istituto Credem, in via San Martino, intorno alle alle 4,45 del mattino.

Per far esplosione il distributore automatico di denaro i malviventi hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”. Dopo aver arraffato i soldi, si sono allontanati subito. Sul posto, per le indagini, i carabinieri della compagnia di Tricase.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione.