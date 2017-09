A Caprarica arriva “La Notte dei Balocchi”: per i più piccoli laboratori e giochi

Share 0 Share 0 Share 0

CAPRARICA (Lecce) – Nel Salento in arrivo una notte completamente dedicata ai bambini, con tante attività in programma. Stasera a Caprarica, nei Giardini della Scuola dell’Infanzia A. Montinaro, prenderà il via “La Notte dei Balocchi”, un progetto dell’amministrazione comunale, in collaborazione con altre associazioni e a enti che si occupano di infanzia nel territorio, in cui i più piccoli diventano il principale centro di attenzione per l’intera comunità.

La serata sarà curata dalla Cooperativa Tartallegra che gestisce l’asilo nido comunale che – per l’occasione – sarà aperto e sarà visitabile da grandi e piccini, con indicazioni sulle attività che vengono svolte nel corso dell’anno. La Cooperativa Allegra Officina, che gestisce il Laboratorio Urbano di Caprarica, proporrà attività manuali e ricreative. Sarà aperto anche lo spazio per il post-scuola gestito dall’associazione A Piccoli Passi, che cura anche il trasporto dei bambini a scuola su un allegro scuolabus, e si occupa dell’organizzazione di laboratori ludici; durante la serata curerà giochi di gruppo e di socializzazione. L’associazione Vulcanicamente presenterà “Funny Games in English”, che anticipa un progetto in lingua inglese avviato con l’Amministrazione Comunale e destinato ai più piccoli. E per finire, i carretti con i cavalli dell’Associazione Terra Mia che porteranno a spasso i bambini, ed i percorsi di calcio dell’ASD Levante, di recente affiliata Milan Academy, gonfiabili, zucchero filato, pop corn, truccabimbi, piscina con le palline e tanto altro.

La festa partirà con attività laboratoriali, per passare a giochi di gruppo e tradizionali, e finire ai momenti di divertimento e gioco puro, in un percorso che mette in luce l’insieme delle offerte per l’infanzia che le associazioni e gli enti, insieme all’Amministrazione Comunale, offrono durante tutto l’anno ai bambini di Caprarica e non solo. Nel corso della serata i bambini potranno gustare una cena offerta dalla mensa della Scuola dell’Infanzia gestita da Bistro dello Chef Simone Delle Donne, utilizzando prodotti biologici ed a km0. In particolare viene usato l’olio EVO Nachiro (prodotto a Caprarica) e la carne della Chiusura di Sotto da animali allevati in libertà ed alimentati con foraggi biologici prodotti dalla stessa azienda. Per i genitori la musica allegra di Dr. Kazz e Mr. Funk accompagnata dai panini del Bar Marvel, sempre e rigorosamente con la carne della Masseria Chiusura di Sotto.

Per il sindaco Paolo Greco “La Notte dei Balocchi non è un format acquistato per l’occasione, ma è la vetrina di un impegno costante che l’amministrazione comunale assieme ad associazioni ed enti pongono nella cura delle attività per i più piccoli”.