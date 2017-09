“Platea d’estate”, a Tuglie serata dedicata a Silvio Nocera. Anche la musica di Mino De Santis

Share 0 Share 0 Share 0

TUGLIE (Lecce) – Serata conclusiva di “Tuglie racconta Silvio Nocera“, organizzata in collaborazione con l’associazione Terracunta e l’assessorato alla cultura del Comune di Tuglie. Domenica 3 settembre, per la rassegna “Platea d’Estate…e dintorni”, si terrà presso la biblioteca comunale F. Gnoni (in via Risorgimento 19) un’evento che racconterà la vita, l’arte e i colori del pittore tugliese, coadiuvata dal professor Maurizio Nocera insieme al vicesindaco Silvia Romano, con altri artisti, scrittori e poeti.

Durante l’appuntamento verrà proiettato un video ricordo per l’artista, e verranno letti alcuni passi dei suoi personali racconti da Antonio Calò. Marcello Buttazzo, poeta delicato del nostro tempo, ricorderà Silvio con parole lievi. Giuliana Coppola lo r sulle ali della sua amata civetta, e tutta la cittadinanza e gli amici di Silvio potranno raccontarlo, con episodi, foto, quadri, poesie.

La serata verrà rallegrata dai testi e dalla musica di Mino De Santis. Un poeta dei colori, un artista gentile tra le pietre della nostra terra. Una serata per ricordarlo, per ricordare uno di noi, che ha saputo raccontare il nostro territorio al mondo, con pennellate sottili, appassionate e definite.

In occasione del decennale della morte di Nocera, Tuglie ha infatti deciso di ricordarlo con alcune serate tematiche, iniziate il 18 agosto con l’inaugurazione di una mostra a lui dedicata presso il frantoio ipogeo. Silvio Nocera è nato a Tuglie, nel Salento, nel 1943. Ha esposto a Lecce, Otranto, Ugento, Gallipoli, Milano e in luoghi più lontani, New York, Mosca. Qui, nel 1985, ha ottenuto un premio speciale nel concorso internazionale “per la pace e l’umanesimo, contro la minaccia della guerra nucleare’. Sue opere sono in esposizione nella Galleria “Modigliani” a Milano, presso il suo studio di Tuglie e altre si trovano in collezioni pubbliche e private in vari Paesi del mondo.

“‘Arte in Corte’,’Taxi a due Piazze’ de la compagnia teatrale La Busacca, ‘Cibo, Vino, Musica e Parole’, il Capo struttura Rai Angelo Mellone, il chitarrista RafQu, ‘Il Gioco’ della compagnia Calandra, ‘Dal Vesuvio a Parigi’ concerto lirico di Carlo Antonio De Lucia, AperSalento, aperitivi itineranti negli scorci più belli del paese, sono solo alcuni degli appuntamenti e ospiti del programma di eventi di Platea d’estate e dintorni, la rassegna culturale che ogni anno attrae e richiama cittadini e turisti nel nostro paese. Abbiamo voluto immaginare e creare uno spazio culturale aperto a 360 gradi, dove tutte le forme d’arte si possano incontrare. Spettacoli vari, musica, teatro e una sezione dedicata ai libri. In questo articolato quadro, si inseriscono anche le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, realtà locali che con dedizione e impegno hanno trasformato la coltura in cultura. Come assessore, mi sono posta questo obiettivo: promuovere il territorio, le sue peculiarità e le eccellenze. E penso che questa rassegna cerchi di coniugare il tutto”, ha specificato l’assessore alla cultura del comune di Tuglie Silvia Romano.

Ingresso libero