Gli attori di Koreja a Campi salentina. In scena due spettacoli

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Il teatro di Koreja arriva a Campi Salentina in questo weekend.

Due gli appuntamenti nel comune salentino: sabato 2 settembre, alle ore 21, il Comune di Campi Salentina ospita presso il Giardino Casa Prato, “Giardini di plastica” lo storico spettacolo di Koreja giunto al suo 21° anno di repliche. Un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici. Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate e angeli. Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalate e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia che non sia quella inventata, lì al momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni.

Domenica 3 settembre, alle ore 21, sarà la volta di Cavalieri erranti, lo spettacolo di Koreja nato da un’idea di Carlo Durante e Silvia Ricciardelli. Sono le maschere e i racconti dell’Orlando Furioso lo sfondo di questa performance di strada che diventa un raffinato e divertente bestiario di duellanti allo sbaraglio, una marmaglia di guerrieri puniti e salvati.

Orlando, il condottiero sbruffone che si muove ballando e cantando, Astolfo suo cugino, principe inglese, bello e affascinato delle donne, Bradamante, guerriera innamorata dell’amore perduto, Marfisa fiera regina delle Indie, amazzone errante con piglio femminista, Rodomonte il Moro, gigantesco condottiero veloce come un treno e poi Isabella, la fedele donzella che per amore ha perduto la testa e le maghe Alcina, Logistilla e Morgana, tre sorelle che litigano tra di loro ma costrette a convivere in un solo corpo. Tutti guidati da Ippogrifo, un colosso di piume a zampe lunghe. Un bambino, moderno Tintin, lanciando il Dado umano, dispensatore di storie ad ogni numero, muove il gioco e la parata. Con loro l’Uomomusica: un insieme di metallo e ottone che suona per le pericolose vie dell’amore e della follia.

Ingresso libero.