L’avversaria – Il Trapani, corazzata costruita per vincere

LECCE – Sarà il Trapani l’avversario del Lecce nella seconda giornata del campionato di serie C, nella sfida in programam sabato sera al Via del Mare con inizio alle 20,30.

Non poteva esserci ostacolo più insidioso per la formazione di Rizzo per il debutto stagionale in casa dopo il pareggio di Francavilla. Il Trapani è infatti considerato uno dei principali favoriti per la promozione in serie B, proprio insieme al Lecce. La formazione siciliana è appena retrocessa dal campionato cadetto e ha confermato alcune delle individualità della scorsa stagione, integrando l’organico con acquisti mirati per il torneo di C1.

Punti di forza della squadra siciliana, affidata all’esperto tecnico Calori, sono il portiere Furlan, l’esterno Fazio e gli attaccanti Marras e Ferretti. In un organico già molto compettivo è stato inserito anche il centrocampista Palumbo, arrivato dalla Sampdoria proprio nelle ultime ore di mercato. Per la sfida di Lecce sarà invece indisponibile il centrocampista Aloi, sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro dopo il grave infortunio riportato sabato scorso nel debutto in campionato con il Siracusa.