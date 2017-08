Disco della smerigliatrice si stacca e lo colpisce all’addome: muore dissanguato

Share 0 Share 0 Share 0

SQUINZANO (Lecce) – Una morte atroce tra le mura di casa sotto gli occhi terrorizzati dei familiari. Un terrificante incidente domestico è costato la vita nella tarda mattinata ad Maurizio Perrone, un 48enne di Squinzano che stava effettuando dei piccoli lavoretti domestici all’interno di un garage di sua proprietà, in via Torchiarolo.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’uomo stesse armeggiando con una smerigliatrice quando d’un tratto il disco del macchinario, forse perché agganciato male o per un guasto improvviso, si è staccato. La lama in rotazione ha fatto un volo centrandolo in pieno all’addome. Il malcapitato è crollato al suolo in una pozza di sangue e, in preda ai dolori lancinanti, è riuscito a trovare il fiato per chiedere aiuto.

I familiari presenti in casa, udite le urla, si sono precipitati nel garage per capire cosa stesse succedendo. Davanti ai loro occhi si è presentata una scena terribile e agghiacciante. L’uomo, agonizzante, ha perso i sensi ed in pochi istanti è deceduto sotto il loro sguardo disperato. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto l’abitazione di campagna era ormai troppo tardi, non c’era più nulla da fare se non dichiarare il decesso della vittima.

Il luogo della tragedia è stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina che, diretti dal capitano Alan Trucchi, hanno avviato le indagini per cercare di risalire alle cause che hanno condotto all’assurdo episodio. La salma dell’uomo è stata condotta presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.