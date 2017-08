Amore per la terra e biodiversità: torna la “Notte verde” a Castiglione. Focus sulle agromafie

Share 0 Share 0 Share 0

CASTIGLIONE D’OTRANTO (Lecce) – Torna la “Notte verde” a Castiglione d’Otranto, organizzata per il sesto anno dalla Casa delle Agriculture Tullia e Gino, con il patrocinio del Comune di Andrano e in collaborazione con Salento Km0, Free Home University, Rete Coltivatori di Cambiamento, Cospe Onlus, Parco Regionale Costa Otranto – S. Maria di Leuca, CSVS.

“Il diritto al cibo è intrinsecamente legato ai diritti alla salute, al lavoro, alla tutela del paesaggio. Lo consideriamo a pieno titolo un diritto civile, politico, sociale, economico. Ed è per questo che per noi non potrà mai essere una merce, perché è presidio di dignità delle persone e leva di ri-costruzione di comunità” spiegano gli organizzatori.

La festa animerà il centro storico. In piazza della libertà giovedì 31 agosto, dopo i saluti del sindaco del Comune di Andrano, Mario Accoto, dialogo di apertura dal tema “Le mani sull’agricoltura: le agromafie e la resistenza civile” con Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia, sotto scorta dopo le minacce e l’attentato mafioso in seguito al protocollo di legalità introdotto nell’area e Gian Maria Fara, presidente nazionale Eurispes e membro dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e con Francesca Casaluci, presidente onoraria Notte Verde 2017 e coordinatrice Salento Km0.

Numerose le vie del borgo che saranno animate da dialoghi, performance e proiezioni di documentari: Strada dei coltivatori di cambiamento (via don Sturzo), Strade della biodiversità (via Manara e via Menotti), Strada del ponte generazionale (via Comi), Strada della canapa (Parco Renata Fonte), Strada della Terra che cura (via Pisanelli), Strada dell’artigianato (via Italia), Strada dell’agricoltura naturale (via Matteotti) e Strada della vita (via Menotti).

Per la prima volta, poi, alla Notte Verde sarà presente la rete dei “coltivatori di cambiamento”: la strada principale del paese, via don Sturzo, sarà popolata da decine di piccoli agricoltori, pastori e apicoltori della Rete Salento Km0, tutti salvatori di semi, di varietà antiche e delle loro storie.

In programma, dalle 21, anche le “Degustazioni al buio” (I° vico don Sturzo): ogni gruppo, di massimo 10 persone per 30 minuti, sarà guidato nella degustazione bendata da volontari delle associazioni organizzatrici e da una persona cieca. I commensali scopriranno le varie pietanze, odori e sapori utilizzando solo il gusto, l’olfatto e il tatto, lasciandosi trasportare dai sensi e tralasciando la vista. (per prenotazione: email – project@poiesis.it tel – +39 328 822 9809 / +39 333 168 8773).

Grazie a un importante protocollo di intesa firmato dai ristoratori di Castiglione, sarà possibile degustare i piatti preparati con i prodotti organici e locali provenienti dalla rete dei Coltivatori di Cambiamento, utilizzando esclusivamente le stoviglie biodegradabili di Ecofesta.

Nel corso dell’evento anche diverse performance artistiche: alle ore 22.30, in piazza della Libertà live Peppe Voltarelli, cantante e performer, vincitore del Premio Tenco 2016. Con il suo concerto-recital che ricrea sul palco l’atmosfera dei vecchi racconti in musica dei cantastorie. Il borgo di Castiglione sarà poi animato da musiche in acustico di Ciccio Zabini, Cristiana Verardo, Luigi Botrugno e l’Orchestra della Terra, Accademia Folk, Eat Sleep Jazz, Banda delle Striare dirette da Raffello Murrone, P40, Andrea Cataldo. Gli interventi poetici saranno di Renato Grilli.