Inizia lo sciopero dei docenti universitari: anche quelli dell’UniSalento incrociano le braccia

LECCE – E’ partito il blocco degli esami di profitto nel primo appello della sessione autunnale da parte di professori e ricercatori, per chiedere il recupero degli scatti stipendiali, bloccati tra il 2011 e il 2015.

Lo sciopero, proclamato proclamato dal “movimento per la dignità della docenza universitaria” fino al 31 ottobre, è stato dichiarato formalmente legittimo dalla Commissione di Garanzia senza particolari prescrizioni rispetto alle modalità di esercizio. I firmatari in tutta Italia sono stati più di 5.000, in forze in 79 università ed enti di ricerca italiani, ma altri potrebbero aggiungersi.

Anche i professori dell’Università del Salento incrociano le braccia: già 93 su 602 totali hanno dato l’adesione formale.

I professori e ricercatori aderenti allo sciopero non sono obbligati a comunicare preventivamente la volontà di scioperare né agli studenti né al rettore. Dovranno informare dell’astensione dall’esame solamente il Miur e i promotori dello sciopero.

Ogni docente può scioperare esclusivamente nel giorno corrispondente al primo appello (in ordine temporale) dei corsi o moduli di cui è titolare; nel caso vi fossero più appelli, quello in cui i professori hanno scioperato non verrà recuperato. Nei corsi con un solo appello in calendario in questa sessione verrà garantita l’erogazione di un appello straordinario, dopo il quattordicesimo giorno dallo sciopero. Ai laureandi sarà comunque garantita la possibilità di laurearsi in questa sessione.

Annunciato per la mattinata di venerdì 1 settembre, alle ore 10, presso l’Università del Salento, un incontro tra una rappresentanza di Articolo Uno e una delegazione di docenti universitari che hanno aderito all’agitazione, promosso dal Coordinamento provinciale di Lecce di Articolo Uno. L’onorevole Francesco Laforgia, capogruppo alla Camera dei Deputati di Articolo Uno, aprirà una interlocuzione politica con i rappresentanti del “Movimento per la dignità della docenza”, che negli ultimi mesi hanno avviato una battaglia anche per ridare centralità e dignità al sistema universitario italiano.

Insieme all’onorevole ci saranno Ernesto Abaterusso, presidente del Gruppo consiliare Articolo Uno in Regione Puglia, e Salvatore Piconese, coordinatore provinciale di Articolo Uno.