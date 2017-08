Gentile: “La Consulta dell’Ambiente tornerà a riunirsi sul tema del progetto di discarica a Parachianca e su Biosud”

Share 0 Share 0 Share 0

SURBO (Lecce) – “Ho sollecitato il Presidente della Consulta dell’Ambiente di Surbo, l’ingegnere Angelo Perrone, a convocare la consulta stessa per discutere collegialmente del progetto di discarica in località Parachianca che è stato nuovamente riproposto, seppure con alcune varianti”. E’ quanto scrive in una nota Martina Gentile del Gruppo “La Svolta”.

“La società Geoambiente, infatti, ha nuovamente presentato un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali in località Masseria Parachianca, in un territorio che vede interessati il Comune di Lecce e le municipalità di Surbo e Squinzano. – continua – Già lo scorso 30 marzo la conferenza dei servizi aveva bocciato l’iniziativa, che viene ora riproposta dopo una revisione del progetto”.

“Lo scorso autunno aggiunge – la comunità di Surbo si espresse pubblicamente in varie circostanze contro il progetto di realizzazione della discarica, anche attraverso il coinvolgimento di un testimonial d’eccezione come Nandu Popu, dei Sud Sound System, che venne ospitato in un’iniziativa pubblica organizzata dallo Shaker Lab di Surbo e dal Gruppo politico “La Svolta”, di cui sono espressione in consiglio comunale. Il nostro gruppo non esiterà ad attivarsi in tutte le sedi opportune per impedire la realizzazione della discarica, in un territorio che in passato è già stato ampiamente sfruttato e che vive ancora gli effetti nefasti della presenza sul proprio territorio o nelle aree limitrofe di siti industriali impattanti, che hanno impedito per anni lo sviluppo di un truismo rurale che valorizzasse il patrimonio storico e architettonico delle masserie. Oggi, che questo percorso di valorizzazione del territorio è stato faticosamente intrapreso, non consentiremo uno sfruttamento del territorio che vada in controtendenza”.

“Pertanto, – sottolinea – ho ritenuto che un coinvolgimento della Consulta dell’Ambiente su questa tematica fosse doveroso e ho apprezzato la celerità con cui il Presidente Perrone ha convocato la stessa, che si riunirà il prossimo 8 settembre, alle ore 20.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Surbo. In quella sede, dunque, sarà possibile approfondire il progetto presentato e formulare valutazioni ed osservazioni in merito”.

“Inoltre, – conclude – ho richiesto che tra i punti in discussione all’ordine del giorno fossero inserite anche osservazioni ed eventuali azioni da intraprendere con riferimento all’impianto di termodistruzione “Biosud srl”, sito lungo la strada provinciale in contrada Masseria Mazzarella e sull’impatto dello stesso sul territorio, anche di natura odorifera, come segnalato da alcuni residenti”.