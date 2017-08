Tutto pronto a Carpignano per la “Festa te lu mieru”. Il programma

Share 0 Share 0 Share 0

CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) – Sarà il teatro il tema principale della 42ma edizione della “Festa te lu mieru”, in programma a Carpignano salentino da venerdì 1 a domenica 3 settembre.

I dettagli sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Adorno, alla quale sono intervenuti il senatore Dario Stefano, la vicepresidente della Provincia di Lecce, Paola Mita, il sindaco di Carpignano, Paolo Fiorillo, la presidente dell’associazione “Festa te lu mieru”, Stefania Bolognese, il dottor Andrea Luvisi, in rappresentanza del nuovo corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università del Salento.

“Abbiamo deciso di raccontare la nostra storia partendo dall’inizio. – ha spiegato Stefania Bolognese – Era il 1974, quando Carpignano ospitò il gruppo dell’Odin Teatret di Eugenio Barba, che decise di vivere un’esperienza di teatro sperimentale cercando di coinvolgere i carpignanesi attraverso le loro espressioni artistiche. Si rinnova ogni anno il legame tra vino e teatro, nel recupero di questa esperienza vissuta dalla comunità e tramandata di generazione in generazione”.

Quest’anno per la prima volta l’università è presente in una sagra e il patrocino di Unisalento è di importanza fondamentale per rappresentare il connubio tra cultura e tradizione. Sarà presente lo stand dell’Università del Salento, dove i visitatori potranno chiedere informazioni sul nuovo corso di laurea in Enologia e viticoltura. Particolare anche la scenografia: maschere appese lungo il percorso artistico e un cielo stellato di tappi di sughero che identificano il legame con il teatro, da un lato, e la vocazione vinicola di questo territorio, dall’altro. La festa te lu mieru è nata e continua a esistere grazie al lavoro di giovani volontari e alla comunità di Carpignano, che da più 40 anni porta avanti l’organizzazione della manifestazione: ciò è stato possibile grazie ai contributi economici degli sponsor.

“Vi è sempre stata, lo dico a malincuore, la latitanza delle istituzioni, salvo il Comune di Carpignano. – commenta la presidente – È un gran peccato, però, che, nonostante il direttivo abbia presentato un progetto di sviluppo comunitario all’ufficio di presidenza della Regione Puglia, a oggi non si sia avuto alcun riscontro dall’ente regionale. Siamo fermamente convinti che la Ftlm può dare un contributo importante allo sviluppo economico del territorio e per questo chiediamo che la festa sia riconosciuta e sostenuta anche dalle istituzioni”.

La 42ma festa te lu mieru vede la partecipazione di grandi artisti. Si inizia venerdì 1 settembre con Ombre Salentine (in largo Madonna delle Grazie) Jonica Aranea e Mascarimirì (palco piazza Duca d’Aosta)

Sabato 2 settembre live in largo Madonna delle Grazie il Popolo vascio (Jonio: viaggio tra i canti del Salento e della Calabria, di Giancarlo Paglialunga, mentre gli Opa Cupa si esibiranno sul palco piazza Duca d’Aosta.

Domenica 3 settembre in programma le esibizioni di Cool plecs, Janì e Ombre salentine in largo Madonna delle Grazie, e Enza Pagliara e Dario Muci con Ensemble Finibus terrae sul palco in piazza Duca d’Aosta.

Per tutta la durata della 3 giorni, l’associazione culturale Nea Carpiniana organizza visite guidate della durata di 1 ora nella cripta bizantina, nel frantoio ipogeo e per le strade del centro storico. In particolare, venerdì 1 settembre, la visita si terrà dalle 19.30, sabato 2 dalle 18.30 e domenica 3 dalle 17.30. Per prenotarsi, occorre chiamare il numero dell’associazione 339-4402579, oppure chiedere informazioni allo stand informazioni in piazza Duca d’Aosta. Le visite accolgono 15 persone al massimo per ogni giro.

Anche quest’anno, l’associazione ImagoTredici ha curato il percorso culturale, che vede interessate alcune stradine del centro storico, con installazioni artistiche e luminose e performance artistiche.

In particolare, i visitatori potranno ammirare installazioni luminose e ambientazioni scenografiche a cura di Silvia Cappello; installazioni artistiche nel frantoio ipogeo, a cura di Cristina Panarese.

Ci saranno poi esposizioni di opere da parte dei pittori Andrea Schifano, Johnny Politi, Emanuela Sergi e Francesca Ascalone. Da non perdere la mostra del fotografo Ivano Gnoni, cui si uniranno anche quelle di Giuseppe Marziliano e Nicola Montinari.

Altra novità è la quiet zone, ovvero la possibilità di ascoltare buona musica lungo tutto il percorso culturale, attraverso apposite cuffie con ben 3 canali musicali, a cura di Mntr/Rockin’mood (Marco Grassi).

Sempre nel centro storico, poi, si snoderà il mercatino di artigianato artistico.

E ancora, Piazzetta Giudeca ospiterà i telescopi dell’Osservatorio astronomico itinerante del Gruppo Astrofili del Salento: i visitatori avranno la possibilità di ammirare la luna, Saturno e la Corona Boreale, simbolo del mito di Dioniso, il dio del vino. Inoltre, sarà allestita la mostra di astro-fotografie “Ai confini dell’universo”, realizzata interamente dal Gruppo astrofili. I visitatori riceveranno anche in omaggio una foto della luna eseguita con gli smartphone.

Giovedì 31 agosto, appuntamento col teatro. Dalle 22.30, l’attore e regista teatrale Massimo Giordano porterà in scena dinanzi alla Chiesa matrice in via Roma la rappresentazione “Non mi pento del Salento. Più sud di così si nuota”: si aspetterà tutti insieme lo scoccare della mezzanotte, quando il più anziano della comunità carpignanese darà il via ufficiale alla Festa te lu Mieru 2017, brindando con un buon bicchiere di vino.

Domenica 3 settembre alle ore 19, in piazzetta Giudeca, la compagnia “La Calandra” rappresenterà “In scena Romeo&Juliet, ballata per umanità e migranti”: una ballata di amore e morte alle periferie di un’umanità possibile. Un percorso di ricerca condotto da Luigi Giungato e Federico Della Ducata con gli studenti del liceo “Capece” di Maglie, sotto la direzione di Gabriella Margiotta. Incentrato su minoranze, emarginazione come tratto distintivo di uno spaccato sociale feroce e violento, sullo stigma, marchio rosso sulla fronte che fa di Romeo un Caino della contemporaneità.

Ftlm2017 è patrocinata dalla Regione Puglia, dall’Università del Salento, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Carpignano Salentino e dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.