Torna il “No Jazz Fest”. Alla Casaccia serata live

Share 0 Share 0 Share 0

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Il “No Jazz Fest” fa tappa alla Casaccia di Torre dell’Orso, questa sera, a partire dalle 22.

L’evento, diretto artisticamente da Elisabetta Macchia, esplora le nuove frontiere dell’improvvisazione musicale, per andare “oltre il Jazz”. Indagherà le esperienze in cui la tecnica tradizionale si confronta con la sperimentazione elettronica, la world music, la visual art, il mondo dei dee-jay. Per il quarto anno consecutivo e dopo il successo di pubblico delle prime tre edizioni, il “No Jazz Fest” ritorna, con il sostegno del Comune di Melendugno, accostando due esperienze di ricerca musicale tra le più interessanti del panorama contemporaneo: Fulvio Palese, musicista compositore, filosofo e docente di sax in uno special quartet con Piero Vincenti al pianoforte e tastiere, Francesco Pennetta alla batteria, Paolo Romano al basso elettrico, ed eccezionalmente per il No Jazz Fest, con la partecipazione straordinaria di Rosàlia De Souza, la splendida voce brasiliana di nascita e italiana d’adozione, regina della Bossanova, già prodotta artisticamente da Nicola Conte, la principale interprete della tradizione brasiliana in Italia.

Durante la serata, si esibiranno i The Johnnybones, nel loro repertorio rockabilly, rock’n’roll, blues, swing. Proporranno una loro inedita rivisitazione in chiave moderna degli anni ’50. Il tutto condito dall’accurata selezione del set in vinile di Massimo Scienza.

Il “No Jazz Festival” ribadisce per il terzo anno la propria posizione “No Tap” realizzando un evento volto a dimostrare la validità di un modello di sviluppo economico basato sulla valorizzazione del patrimonio storico artistico, quindi musicale e paesaggistico, con l’obiettivo prioritario di tenere alta l’attenzione verso le alternative possibili, fatte di buone pratiche ad impatto ambientale pressoché inesistente, promuovendo la tutela dell’unicità territoriale ed inviando attraverso questa un forte segnale di rifiuto verso qualsiasi alternativa comprometta la bellezza e l’autonomia del territorio pugliese.