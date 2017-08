Controlli a largo raggio tra Casarano e dintorni: pioggia di denunce e provvedimenti

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Controlli a largo raggio tra Casarano e dintorni. A realizzarli negli ultimi giorni sono stati i carabinieri della compagnia di Casarano con l’ausilio di un elicottero del sesto Nucleo elicotteri carabinieri di Bari, in tutti i Comuni di propria competenza. Le verifiche effettuate erano mirate alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al consumo di sostanze stupefacenti, al controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, alla circolazione stradale.

Ad Ugento è stato eseguito un controllo all’interno di un’area di parcheggio del 38enne C.M., che, a seguito degli accertamenti, è stato denunciato per diverse violazioni urbanistiche. Nello specifico aveva realizzato un’area attrezzata per la sosta dei camper e un chiosco adibito alla vendita di generi alimentari senza alcuna autorizzazione.

Nello stesso Comune sono stati denunciati il 44enne C.F. ed il 50enne T.D., entrambi residenti a Casarano, per furto aggravato in concorso, poiché sorpresi a rubare 120 kg di ortaggi dall’interno di un fondo agricolo. A Racale un 17enne è stato denunciato per furto con strappo poiché poco prima aveva rubato una collanina in oro dal collo di un 55enne del posto.

Due persone sono state denunciate in stato di libertà rispettivamente a Ruffano e Melissano per evasione poiché nel corso di controlli nelle proprie abitazioni non sono stati rintracciati. Sempre nel medesimo contesto sono state denunciate per violazione degli obblighi imposti dall’autorità il 23enne O.A. di Melissano e il 26enne M.M., trovati nelle proprie abitazioni con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare. A Ugento è finito nei guai il 35enne P.E. poiché rintracciato dopo essersi arbitrariamente allontanato dalla comunità terapeutica a cui era stato affidato in prova ai servizi sociali.

Maltrattamenti in famiglia è l’accusa di cui dovrà rispondere il 39enne C.L. di Taviano poichè in seguito ad un litigio familiare avrebbe colpito con calci e pugni la moglie. A Casarano a seguito di accertamenti è stato denunciato il 44enne P.D. per simulazione di reato poiché falsamente aveva denunciato il furto della propria autovettura che era già sottoposta a confisca.

A Taviano è stato denunciato il 26enne M.M. per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di una fiocina per fucile subacqueo lunga 85 cm. L’oggetto è stato rintracciato durante un controllo notturno alla circolazione stradale all’interno del bagagliaio dell’auto del giovane, il quale non forniva motivazioni per giustificarne il possesso.

Nello stesso comune è stato denunciato B.P., 34enne cittadino polacco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito a specifici servizi di osservazione in abiti civili i carabinieri l’hanno sorpreso con addosso 3 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Diverse le persone segnalate alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti: 3 a Racale, 1 ad Alliste, 3 a Matino, 3 a Taviano, 1 ad Ugento trovati dai militari in possesso di modiche quantità marijuana, hashish o eroina.

Attraverso l’uso dell’etilometro, a seguito di accertamenti successivi ad un sinistro stradale a Racale, è stato rilevato lo stato di ebbrezza del 30enne M.A. che era alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Sempre a Racale il 24enne M.P.S., sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi.

In altri 6 casi altrettanti conducenti venivano denunciati per il rifiuto di sottoporsi sia all’etilometro che agli accertamenti sanitari per verificare lo stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Le misure di prevenzione inoltrate riguardavano quattro proposte di Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di altrettanti soggetti.