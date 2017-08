Rapinatori nel villaggio turistico: pistole in pugno arraffano bottino e fuggono in moto

Share 0 Share 0 Share 0

TORRE LAPILLO/PORTO CESAREO (Lecce) – Non solo supermercati, stavolta anche un villaggio turistico. Nessun posto è davvero al sicuro di fronte alle mire di rapinatori senza scrupoli.

L’ennesimo colpo è andato in scena nella serata di ieri a Torre Lapillo, località di Porto Cesareo, dove una coppia di malfattori ha preso di mira la struttura ricettiva “Eurovillage” situato lungo la strada provinciale 359. Erano le 21 quando i due rapinatori, travisati dal casco integrale, hanno fatto il loro ingresso nel villaggio turistico a bordo di una moto sportiva di colore scuro.

Giunti di fronte all’ingresso sono scesi dalla due ruote e si sono diretti alla reception, pistola in pugno. Sotto la minaccia dell’arma hanno contro i dipendenti costringendoli a consegnare tutto il denaro presente in quel momento nella cassa. La cifra portata via è ancora in fase di quantificazione, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 5mila euro.

Arraffato il bottino i rapinatori si sono allontanati rapidamente per raggiungere la moto, su cui sono rimontati per poi fuggire via a tutto gas. Ancora sotto choc per l’accaduto, i receptionist hanno lanciato l’allarme facendo scattare l’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che hanno subito avviato indagini e ricerche diretti dal Capitano Alan Trucchi.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei testimoni, che, presi dall’agitazione del momento, non sono riusciti ad annotare il numero di targa della due ruote. In questo i militari non potranno essere aiutati neanche dalle telecamere di videosorveglianza, presenti solo all’interno degli uffici e non all’esterno. In ogni caso i filmati sono stati acquisiti e verranno passati al setaccio alla ricerca di eventuali indizi utili per identificare la coppia di malviventi.