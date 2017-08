“Musica a fumetti” al Must

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Musica a fumetti”. Lunedì 28 agosto, alle 21.30 presso il Cortile del Must di Lecce, ultimo appuntamento della quinta edizione della rassegna “Must in song”, organizzata dall’Associazione Festinamente all’interno della rassegna estiva del Comune di Lecce.

Un viaggio musicale tra i brani più celebri legati al mondo del cartoon. I fumetti sono uno specchio eloquente della nostra società, dal Superman post crisi del ‘29 alla pantera rosa nella Francia degli anni ‘50.Tutto questo sarà raccontato tra parole e musica nello spettacolo “Musica a fumetti”, in programma lunedì 28 agosto alle 21.30 nel Cortile del Must.

E’ il sesto ed ultimo appuntamento della quinta edizione del ciclo “Must in song” che, all’interno della rassegna estiva del Comune di Lecce, è realizzata dall’Associazione Festinamente con la direzione artistica di Eraldo Martucci ed il coordinamento artistico di Maria Altomare Agostinacchio. Protagonista Fulvio Palese Special Trio: Fulvio Palese sax, Piero Vincenti piano, Francesco Pennetta drums; ospite Noemi Castagnanova, voce.

Il concerto prende spunto dal recente cd di Fulvio Palese “The comics tune”, titolo derivato dal booklet in cui copertina e immagini del packaging sono un fumetto realizzato appositamente dal talentuoso fumettista salentino Federico Mele. Il programma della serata comprende anche brani celebri dei fumetti e dei cartoons (Spiderman, The Flynstones, The Pink Panter, solo per fare alcuni esempi) riarrangiati per l’occasione ed organizzati in un percorso che sarà arricchito dagli interventi della cantante Noemi Castagnanova con l’ausilio di alcune proiezioni inerenti al mondo dell’illustrazione.

Nel corso del concerto sarà anche proiettato il videoclip ufficiale del disco di Fulvio Palese, realizzata da Maurizio D’Anna sulla base dei fumetti del booklet e montata sul brano “The nearness of you”, cantato da Susanna Stivali. Alla sua uscita, il disco è stato per diverse settimane primo nelle classifiche iTunes ed è tuttora nei primi posti.

Ingresso: €13. Prevendita: Castello Carlo V, tel. 0832 246517; Youmusic, Piazza Mazzini 71, tel. 0832/241574; Principe, Via V. Emanuele 7, 0832 302050; Gift, Via 147mo Reggimento Fanteria 14, tel. 0832 332011; Must, Via degli ammirati 11, tel. 0832 241067. Parte dell’incasso sarà donato a favore della Comunità Emmanuel.