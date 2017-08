Mercato, ultimi giorni per la cessione di Agostinone e Turchetta

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Ultimi giorni per le operazioni di mercato, che chiuderà i battenti giovedì 31 agosto.

Il direttore sportivo Meluso è impegnato soprattutto nelle cessioni di Agostinone e Turchetta.

Agostinone non rientra nei piani per la prossima stagione, mentre Turchetta sarà sacrificato per la regola degli Over. Si prospetta la risoluzione del contratto per il difensore foggiano, che poi potrebbe andare all’Ascoli, club con il quale è in piedi una trattativa da diverse settimane. Per Turchetta, invece, ci sarebbe un interessamento del Bassano.

E’ possibile che venga ceduto anche il giovane Capristo, per il quale sono pervenute diverse richieste, in particolare dal Catanzaro.

In caso di cessione di Capristo, quasio certamente il Lecce proverà ad asiicurarsi un altro attaccante Under, visto che nei giorni scorsi c’era stata anche la cessione (in prestito) di Mattia Persano al Modena.