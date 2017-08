Controlli e soccorsi nell’ultimo weekend di agosto: multe a acquascooter fuori orario, tratti in salvo 4 sub dispersi

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Acquascooter fuorilegge, imbarcazioni in avaria e sub scomparsi. Ancora tanti interventi nel corso dell’ultimo weekend di agosto per la guardia costiera di Gallipoli, impegnati in una serie di controlli finalizzati a vigilare sul corretto svolgimento delle attività diportisti che, della sicurezza della navigazione e della balneazione.

Una pioggia di sanzioni ha riguardato in particolare i conduttori di acquascooter, multati perché sorpresi a navigare in orari non consentiti nonché per la sosta di veicoli a motore su aree del demanio marittimo non adibite a parcheggio. Non sono mancate le operazioni di soccorso ed assistenza, con il relativo salvataggio di 12 persone.

In un caso gli uomini della guardia costiera sono intervenuti nelle acque di Otranto, nelle vicinanze di Torre della Serpe, dove era stato segnalato un gommone con motore in avaria, a bordo del quale vi erano tre persone. L’altro intervento, invece, è stato richiesto da un’imbarcazione situata a circa quattro miglia da Punta Pizzo. L’uomo alla guida della barca aveva lanciato l’sos perché non aveva visto riemergere quattro sub entro il periodo stimato dell’immersione.

Immediate sono scattate le ricerche: sul posto sono state inviate due motovedette, già in mare in attività di controllo dei litorali, e sono stati allertati i Vigili del Fuoco ed i gruppi di volontari. Le ricerche in mare hanno consentito di rintracciare i quattro subacquei a oltre mezzo miglio di distanza dalla barca d’appoggio. Erano tutti in buono stato di salute e sono stati recuperati a bordo delle unità navali per poi essere trasferiti nel porto di Gallipoli.

Nel complesso sono stati effettuati 207 controlli e comminate complessivamente 41 sanzioni amministrative per un importo totale di 7.052,00 euro per il pericoloso fenomeno delle navigazioni sotto costa. Dall’inizio dell’operazione “Mare Sicuro” sono 245 le unità sanzionate a causa di tali manovre pericolose per un importo complessivo delle sanzioni amministrative pari a 42.140,00 euro.