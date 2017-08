L’oroscopo di oggi venerdì 25 agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Ami la quotidianità. Tornare al tuo ordine e alla ripetitività dei giorni non ti dispiace poi tanto. Nel quotidiano troverai serenità, pace, calma, relax. La tua famiglia e il divano di casa ti solleveranno anche da qualche pensiero. Venere protegge la tua sfera personale, affettiva, familiare. Grande e profonda serenità in ogni ambito.

TORO – Probabilmente non sei ancora andato in ferie, forse hai lavorato nelle settimane più calde del mese e se non hai lavorato forse hai partecipato a dei corsi di perfezionamento e specializzazione. Il tuo impegno professionale, la tua dedizione, la tua formazione continua, la tua caparbietà faranno oggi e a settembre la differenza e Giove premierà il tuo impegno con una importante crescita professionale.

GEMELLI – Ancora niente ferie, forse le ferie arriveranno a settembre e ormai sei davvero cotto. Sei stanco e si vede, ogni espressione del tuo volto e ogni gesto del tuo corpo trasmette il bisogno di una vacanza, di tanti ma tanti giorni di distacco dal mondo. Tensioni, ansie, nervosismi vari lasciano il segno sul tuo viso e sul tuo corpo. Cerca di non perdere però il sorriso.

CANCRO – L’amore conta: che sia quello nato in spiaggia e che ti ha seguito fino in città, che sia quello di sempre temprato dal sole dell’ennesima estate insieme, l’amore c’è. Venere c’è e il tuo sogno oggi è romantico, e così, prima che il lavoro entri nel vivo, c’è ancora tempo per una cena romantica e una dichiarazione d’amore.

LEONE – I soldi non sono tutto, e se Giove ti farà cominciare la mattina con un progetto e una entrata extra, a fine giornata, distrutto, ti chiederai se ne sia valsa la pena visto che sentirai il bisogno di dormire 48 ore di fila per recuperare un po’ di energie.

VERGINE – Chi ha detto che gli amori sbocciano solo in spiaggia? Nel tuo caso, potrebbe accadere oggi, in una città ancora in parte deserta. Passionalità, creatività e desiderio di gioco e divertimento sotto le lenzuola, desiderio di conquista e il ritorno dalle ferie non sarà poi così pesante.

BILANCIA – Oggi un amico speciale avrà bisogno di te. I tuoi affetti, tutti, non mancano occasione per dimostrarti quanto tu sia importante e speciale. Oggi saprai ascoltare, dare un consiglio, saprai metterti a disposizione di chi ha trovato in te una persona di cui fidarsi.

SCORPIONE – Vacanze o no, se anche oggi peccherai di quel pizzico di egoismo che ti caratterizza non sarà un problema. Allora, pensa a te, fai quello di cui hai bisogno, e segui il cuore. Il weekend è vicino e se sei in città, quale occasione migliore per una fuga a due?

SAGITTARIO – Evita litigi e incontri che sai diventeranno scontri. Soprattutto al lavoro è meglio evitare di mettere i puntini sulle ‘i’ con chi forse dovrà decidere del tuo futuro in azienda, e magari valutare una tua crescita già a settembre.

CAPRICORNO – Marte certo non ti aiuterà a mantenere la calma e basterà davvero poco per accendere falò dalle fiamme altissime capaci di bruciare anche il buono che c’è e in questo momento non vedi. Mantieni la calma, rifletti prima di lanciare quello che ti capiterà sotto mano.

ACQUARIO – È il tuo giorno. Come se ogni desiderio o progetto potesse avverarsi, nonostante le invidie. Vai sempre dritto per la tua strada. Oggi qualsiasi cosa ti scivolerà addosso, nessuna freccia ti toccherà, neanche la più avvelenata.

PESCI – Anche se Marte non ti darà una mano in ambito professionale ove regnerà il caos, ma nonostante al lavoro sarà tendenzialmente un giorno di tensioni e problemi, di riordino post rientro tu sarai stranamente sereno. Sarai propositivo, e porterai a casa anche oggi i tuoi successi.