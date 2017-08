Mellone rivede la squadra di governo. E parla di “convergenza armoniosa” con Emiliano

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Nuovi ingressi nella Giunta comunale di Nardò e una “armoniosa convergenza politica e amministrativa con Michele Emiliano e Loredana Capone” che va assestandosi.

E’ stato proprio Emiliano, peraltro, a inaugurare ieri a Nardò il villaggio d’accoglienza per lavoratori migranti, realizzato presso Masseria Boncuri, e il piazzale antistante alla memoria di Stefano Fumarulo, dirigente alle politiche per le migrazioni e per l’antimafia sociale prematuramente scomparso lo scorso 12 aprile.

Il sindaco Pippi Mellone vuole rilanciare l’azione di governo “adeguando l’efficacia della squadra ai bisogni della città”, come è spiegato in una nota dell’amministrazione comunale. A incidere sulla decisione, in ogni caso, anche qualche “lentezza” di troppo, come chiarito dallo stesso primo cittadino nelle sue dichiarazioni. La faccenda dell’avvicendamento pare fosse nell’aria già da qualche giorno.

Il nuovo assetto prevede l’avvicendamento tra Graziano De Tuglie, Francesco Plantera e Giulia Tedesco con Ettore Tollemeto, Mino Natalizio e Giulia Puglia. Il prossimo presidente del Consiglio – incarico finora ricoperto da Tollemeto – dovrebbe essere il suo vice, Andrea Giuranna.

La nuova composizione della giunta (e relative deleghe) è, pertanto, la seguente:

Oronzo Capoti (vicesindaco e assessore alle politiche dei lavori pubblici, manutenzione stradale e illuminazione pubblica);

Stefania Albano (assessore agli affari generali, servizi demografici e statistici, toponomastica, pari opportunità, qualità dei servizi al cittadino, diritti civili e volontariato);

Mino Natalizio (assessore all’ambiente, parchi ed aree protette, verde pubblico, servizi ecologici e musei);

Gianpiero Lupo (assessore alle finanze, tributi, gestione e manutenzione del patrimonio e catasto, programmazione e risorse umane);

Maria Grazia Sodero (assessore alle politiche sociali, politiche per la famiglia, emergenza abitativa, piano sociale di zona, istruzione);

Ettore Tollemeto (assessore alla cultura, polizia locale, urbanistica, rigenerazione e riqualificazione dell’edificato, condono edilizio e lotta all’abusivismo edilizio, demanio, politiche giovanili, innovazione e formazione);

Giulia Puglia (assessore allo sviluppo economico, commercio, industria, agricoltura, sportello unico per le imprese, artigianato, mercati, caccia, turismo).

“I neretini, giustamente, chiedono risposte continue – spiega il sindaco Pippi Mellone – e io sento il dovere di adeguare l’efficacia e il tempismo della mia squadra di governo ai bisogni e alla voglia di crescita della comunità. Non nascondo che è una verifica che ritengo necessaria più o meno ogni dodici mesi per misurare quanti e quali obiettivi abbiamo raggiunto e quindi per tenere sempre alti gli standard di operatività della giunta”.

“Siamo tutti pro-tempore, me compreso, questo deve essere sempre molto chiaro. Negli ultimi tempi ho rilevato un po’ di lentezza e amnesie nel lavoro di qualche assessore e ho deciso di procedere con gli avvicendamenti e di calibrare le deleghe”.

Si tratta di una squadra “oggi complessivamente più giovane, fresca e competente, ancora più trasversale per provenienze e collocazioni politiche, anche perché non nascondiamo una armoniosa convergenza politica e amministrativa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con l’assessore Loredana Capone e in generale con il percorso dell’ente regionale”.

“È ovvio – puntualizza – che sono scelte molto sofferte dal punto di vista personale, che non faccio certo a cuor leggero. Per questo ringrazio di cuore Graziano De Tuglie, Francesco Plantera e Giulia Tedesco per la disponibilità e l’impegno che hanno profuso in questo primo anno di amministrazione”.