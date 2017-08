L’oroscopo per oggi giovedì 24 agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Neanche il tempo di tornare e di togliersi di dosso il profumo di salsedine che il lavoro prenderà il sopravvento. Eppure non sbaglierai un colpo. Al lavoro la tua precisione, sicurezza, dedizione, proattività saranno oggi armi risolutorie di un problema sottovalutato che rivelerà la sua complessità.

TORO – L’amore si sa talvolta deve essere litigarello, ma non per motivi che non esistono. Oggi incomprensioni, stress post rientro, lo scontro con la routine renderà tutto complicato. Per fortuna, sotto le lenzuola, tornerà la pace.

GEMELLI – Forse la settimana di ferragosto ti ha fatto un gran regalo, un incontro speciale che nei giorni successivi è diventato così importante da sopravvivere alle ferie. Il ritorno alla realtà però sarà duro, non mancheranno scontri e battibecchi, ma conoscersi comporta anche questo.

CANCRO – Tanto contorno e poca sostanza, questo sarà il tuo pensiero finale sulle vacanze appena trascorse con gli amici. Fino a quando non tornerai a casa, dove troverai Venere e quello che realmente conta per te. Appuntamenti saltati, incontri rimandati, imprevisti da gestire, ma in serata ci sarà tempo solo per l’amore.

LEONE – Oggi forse sei un po’ distante dal mondo, e così poco spazio resterà per tutto quello che ti gira intorno, amore e famiglia compresi. È come se avessi scelto di tenere staccata la testa nonostante il probabile ritorno al lavoro e alla routine. Giove ti darà una mano a tornare in te.

VERGINE – Che tu sia in coppia o no, oggi dedicati al sentimento che, se vero e reale, può davvero spostare montagne. Venere c’è. L’amore è amore e talvolta bastano piccole attenzioni.

BILANCIA – Archiviate forse le ferie di agosto, è tempo di riprendere le redini del tuo profilo professionale. Ami il tuo lavoro, ma riprendere non è mai facile perché infondo, si vorrebbe ancora essere in spiaggia. Un collega però ti porterà buone notizie e forse presto non avrai proprio nulla di cui lamentarti!

SCORPIONE – E per chi non ha la fortuna di essere ancora in vacanza, arriva la stanchezza post rientro, quella che dopo un giorno di lavoro ti fa sentire il bisogno di salire sul primo volo destinazione sconosciuta purchè lontano dalla routine. Sii forte e in serata le sorprese non mancheranno.

SAGITTARIO – Tu sei più forte di qualsiasi cosa e più di qualsiasi pianeta simpaticamente contro. Saturno ci proverà a farti perdere le staffe, ma la ragione, la razionalità, la maturità sapranno prendere il sopravvento. Saprai farti amare da tutti.

CAPRICORNO – No shopping, no spese pazze, no investimenti. Giove ti ha ritirato le carte di credito. Anche se la tua situazione economica è stabile, positiva e non preoccupante, è bene che per oggi ogni tipo di spesa venga rimandata. Non avrai speso troppo durante le ferie?

ACQUARIO – Quanta energia grazie a Mercurio. Oggi per te tutto sarà possibile, una festa in spiaggia nata dal nulla come una riunione dalle mille aspettative da non tradire. Creatività al lavoro e con il partner, cordialità e solarità con amici e colleghi, oggi tutto sembra che giri nel modo giusto.

PESCI – Tornare alla normalità non è facile dopo le vacanze estive. Tutto procede lento e oggi anche con un po’ di nervosismo. Per fortuna un collega o un amico avrà l’idea di un festone di ritorno alal routine così ci sarà ancora tempo per divertirsi. Venere colpirà dritto al cuore.