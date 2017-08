Boncuri, cerimonia nel villaggio dell’accoglienza: piazzale intitolato al dirigente Fumarulo

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – La realizzazione concreta del progetto mirato alla nascita di un nuovo modello di accoglienza per lavoratori migranti vede la luce nel segno di chi aveva fatto delle politiche migratorie e dell’antimafia sociale i fari della sua lotta giornaliera contro ingiustizie e inumanità svolta attraverso il suo incessante lavoro.

E’ stato dedicato alla memoria di Stefano Fumarulo, dirigente della Regione Puglia scomparso prematuramente lo scorso 12 aprile, il piazzale antistante il villaggio d’accoglienza per migranti realizzato a Nardò in Masseria Boncuri, allestito, anche se in ritardo, con container utili ad ospitare i braccianti stranieri che anche quest’anno hanno affollato le campagne per la raccolta ortofrutticola.

La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri pomeriggio intorno alle 19 alla presenza di varie autorità locali tra cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il prefetto di Lecce Claudio Palomba, ed il sindaco di Nardò Pippi Mellone. Coloro che hanno preso la parola nel corso dell’evento erano visibilmente emozionati nel ricordare il giovane Fumarulo, un dirigente regionale che, a dire dei suoi colleghi, sarà impossibile dimenticare.

“La nostra vocazione all’accoglienza ha dato vita, attraverso Stefano, a questa idea che si svilupperà in tutta la Puglia, non solo qui a Nardo. Quest’esperienza qui è cominciata anche grazie all’energia del sindaco Mellone che ha voluto fortemente questa foresteria per lavoratori. In questo luogo chi legittimamente verrà a lavorare per aiutare la nostra agricoltura sarà ospitato in dignità e ordine, senza consentire alla criminalità organizzare di seguire il business dell’accoglienza illegale e del caporalato” ha detto il Governatore che ha poi ricordato Fumarulo.

“Pur non avendo la Regione tra le sue competenze quella della seconda accoglienza, perché dovrebbe essere un compito del governo nazionale e dell’Unione Europea, siamo intervenuti con le risorse dei pugliesi per garantire la dignità delle persone. Tutto questo stasera, almeno nei miei occhi e di chi lo ha conosciuto, ha il volto, ha la voce e ha il cuore di Stefano Fumarulo, un grande dirigente della Regione Puglia del quale sentiamo moltissimo la mancanza. Questo risultato ci spinge ad andare avanti, grazie alla volontà di vincere le battaglie che lui avrebbe voluto vincere. Adesso lo farà attraverso di noi”.

Il villaggio dell’accoglienza, allestito ad inizio agosto, dopo la cerimonia è stato visitato dalle autorità presenti che hanno preso visione della sistemazione garantita ai migranti. Anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, nel corso della cerimonia ha voluto ricordare il dirigente regionale prematuramente scomparso, con cui si è ritrovato a lavorare a stretto contatto per rendere realtà una nuova idea di accoglienza per i braccianti stranieri proprio in quella città ed in quel luogo, Masseria Boncuri, simbolico per il fenomeno del caporalato.

“Oggi qui non inauguriamo semplicemente un villaggio – ha detto il primo cittadino – questo luogo è il simbolo del riscatto di una intera città e di un intero territorio. Realizziamo oggi il sogno di un ragazzo buono. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto ed in particolare un uomo che il 13 aprile di quest’anno mi fece una promessa, che quest’anno sarebbero arrivate le strutture per ospitare i nostri fratelli migranti. Quella promessa è stata rispettata dal presidente Emiliano”. ”Oggi – ha concluso Mellone – c’è solo da gioire e chi non lo fa, sta dalla parte dei caporali”.