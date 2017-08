Torna il “Solidarity Music Festival” a Poggiardo. Crifiu e altri artisti in concerto

Share 0 Share 0 Share 0

POGGIARDO (Lecce) – Manifestazione di solidarietà a Poggiardo: il 24 agosto in Largo Piscina torna “Solidarity Music Festival”, realizzato in collaborazione con il Comune di Poggiardo. Protagonisti della serata i Crifiu, con una tappa del loro nuovo tour estivo che li sta portando in giro per tutta l’Italia. Ad aprire il live tanti altri artisti e band.

L’evento presentato da Gianpaolo Morelli di Party Rock Salento sarà un grande festival musicale di raccolta fondi: un’iniziativa interamente a scopo benefico, con una serie di concerti gratuiti, durante i quali i presenti possono donare liberamente a favore dell’oncologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, attraverso l’associazione Genitori Onco-Ematologia Pediatrica Lecce “Per un sorriso in più ONLUS”, che da anni opera in favore dei piccoli pazienti e del reparto che li accoglie. Come anche il ricavato delle vendite degli stand gastronomici e bevande presenti sul posto.

La band salentina formata da Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Antonio Donadeo (batteria acustica ed elettronica) e Valerio Greco (basso elettrico), faranno danzare ed emozionare con il nuovo spettacolo live che accoglie le canzoni del nuovo disco insieme ai tanti brani ormai hit del repertorio della band capace di mescolare i suoni del Mediterraneo al rock e all’elettronica contemporanea.

Con il loro ultimo lavoro discografico “A un passo da te”, prodotto da Dilinò con il sostegno di Puglia Sounds e distribuito da Self, raccolgono l’esperienza di questi anni di tour in Italia e in Europa insieme ai frutti del fortunato lavoro precedente “Cuori e Confini”.

“A un passo da te” è un album contemporaneo nelle tematiche e nei suoni, tra pop, rock e world music, dal forte impatto musicale ed emotivo, che conserva le coordinate sonore ormai riconoscibili della band: chitarre, frequenze basse, flauti, potenti groove, melodie mediterranee e ritmiche del mondo, pop e poesia. L’album vanta, inoltre, la produzione artistica di Arcangelo “Kaba” Cavazzuti, già batterista di Vasco Rossi e Biagio Antonacci e produttore di numerosi dischi italiani e tra i tanti ospiti anche i Boom da Bash nella hit “Al di là delle nuvole” e l’attuale sezione fiati di Manu Chao.

Un appuntamento da non perdere, quindi, di musica e solidarietà con il grande ed atteso concerto dei Crifiu, che tornano nel Salento per una data molto attesa in una delle piazze più belle della Terra d’Otranto, tappa del nuovo tour che sta facendo ballare ed emozionare tutta l’Italia con una scaletta ricchissima e un allestimento scenico inedito, per far danzare e cantare il loro numeroso pubblico con un live straordinario e dal forte impatto sonoro ed emotivo.

Ingresso libero