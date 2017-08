Prefetto scrive a Mellone, minoranza esulta ma Tollemeto critica: “Solo in cerca di visibilità”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “Forniremo al prefetto Palomba i chiarimenti che chiede, com’è normale prassi istituzionale. Ma è chiaro che la sortita dei consiglieri di minoranza è solo un’azione tesa a recuperare disperatamente visibilità”.

Il presidente del Consiglio Comunale di Nardò Ettore Tollemeto stigmatizza l’atteggiamento dell’opposizione di palazzo Personè improntato, a suo dire, a “una certa inaccettabile approssimazione degli stessi consiglieri con le procedure e le regole”.

Di ben altro avviso l’opposizione che lamenta da tempo la difficoltà nello svolgere il proprio lavoro di controllo e proposta e che il 14 luglio scorso ha incontrato il Prefetto.

Il quale, ora, scrive al sindaco di Nardò Pippi Mellone richiamando tutte le presunte criticità riscontrate dalla minoranza, ovvero “difficoltà nel tempestivo accesso agli atti”, la richiesta “infruttuosa” di convocazione della prima Commissione consiliare d’urgenza a fine maggio, la mancata discussione di mozioni e interrogazioni su questioni di indirizzo e controllo, “irregolarità nell’adozione della delibera di Giunta con cui è stata approvata l’offerta di assistenza tecnica pervenuta da parte del consorzio Cetma “senza che sia stato preventivamente avviato un procedimento di evidenza pubblica”. Irregolarità emerse, a quanto riferito, dalla relazione della Commissione Controllo e Garanzia del 27 febbraio scorso.

Il Prefetto riferisce, inoltre, dell’incontro del 14 giugno scorso tra il Dirigente Enti locali con i componenti del Collegio dei revisori dei conti che hanno anch’essi segnalato “difficoltà” nell’espletamento del loro compito. Pertanto, Palomba chiede a Mellone di fornire riscontri sulla situazione rappresentata e su quali iniziative intenda assumere per favorire “uno spirito collaborativo”.

“Incredibilmente si parla di presunte irregolarità in una riunione della commissione consiliare di controllo e garanzia che tecnicamente non si è mai costituita per assenza del numero legale, cui hanno contributo gli stessi consiglieri di minoranza con la loro mancata presenza”, evidenzia Tollemeto, che sottolinea pure come “il rapporto difficoltoso con il collegio dei revisori è stato rappresentato al prefetto dal segretario generale Scrimitore e dal dirigente Falco ben prima di giugno e semmai è un problema per l’amministrazione più che per il collegio”.

“Siamo certi che il Prefetto, così come dimostrato quest’oggi, saprà rivolgere la giusta attenzione nei confronti del Comune di Nardò, al fine di ristabilire il rispetto della legge e dei regolamenti che disciplinano la vita interna dell’ente. È l’ennesima batosta per Mellone e i suoi ed il loro vergognoso modo di intendere la gestione della cosa pubblica”, affermano, dal canto loro, Lorenzo Siciliano e Daniele Piccione (Pd), Roberto My (Articolo1), Carlo Falangone (La Puglia in Più), Giancarlo Marinaci (Indipendente).