Furto di giochi e dvd per bambini nel reparto, parte gara di solidarietà. Asl: “Tornerà tutto come prima”

LECCE – “Tornerà tutto come prima”. Parola della Asl di Lecce che ha risposto all’appello di Don Gianni Mattia il prete che per primo si è accorto del furto andato a segno nel reparto di Neurochirurgia, da cui sono spariti tanti giochi e dvd destinati ad intrattenere e strappare un sorriso ai bambini ricoverati che lo stesso sacerdote segue da vicino.

Una razzìa ignobile, che ha lasciato l’amaro in bocca non solo a Don Gianni, che ha denunciato quanto accaduto con un post su Facebook, ma anche al personale dell’ospedale, volontari, operatori e a quanti hanno appreso la notizia sconcertati dal brutto gesto compiuto da gente senza scrupoli che, rubando quel materiale ludico, non ha fatto altro che sottrarre sorrisi ai bambini che soffrono.

La piccola stanza del reparto che è stata saccheggiata era stata attrezzata e arredata dall’associazione “Cuore e Mani aperte verso chi soffre” per accogliere i piccoli degenti, le vere vittime del furto.

L’immediato effetto prodotto dal diffondersi della brutta vicenda è stato quello di innescare una corsa alla donazione: in tantissimi hanno fatto recapitare al reparto ospedaliero giochi, cd e dvd per i piccoli pazienti. Il quantitativo raccolto è tale che Don Gianni ha avanzato la proposta di realizzare una bellissima videoteca per tutti i bimbi della pediatria e per la stanza della neurochirurgia.

“Grazie davvero di cuore a tutti, sia per chi ha portato il materiale visivo o audio per i piccoli degenti sia per chi ha lasciato offerta o altro. Siete davvero tanti e non riesco a ringraziarvi tutti. Vi porto nel cuore e sono davvero commosso dei vostri gesti generosi e veri verso i piccoli” ha scritto il prete in un post.

“Dvd e giochi torneranno al loro posto, anche grazie alla gara di solidarietà partita tra le persone, degenti, volontari e operatori, colpiti da un furto che lascia davvero l’amaro in bocca – si legge nella nota ufficiale della Asl di Lecce – Non tanto per il modesto valore materiale degli oggetti rubati, quanto per il grande dispiacere arrecato ai bambini, ai quali non si può rubare il sorriso”.