Bloccati per controllo spuntano provvedimenti di espulsione: in due condotti al porto di Brindisi. Denunciato pusher

GALLIPOLI (Lecce) – Fermati per un controllo mentre erano fermi in una stazione di servizio, si scopre che sulle loro teste pendeva un provvedimento di espulsione in quanto entrambi inquadrati come individui pericolosi.

Saranno condotti al porto di Brindisi per essere allontanati dall’Italia i due albanesi, residenti a Taviano e già noti alle forze dell’ordine, terminati ieri nei guai in seguito ad un controllo. Gli agenti del commissariato di Gallipoli, impegnati nelle attività relative all’operazione “Legalità diffusa” anche nella Città Bella, hanno bloccato i due mentre si trovavano a bordo di una Renault Clio in un’area di rifornimento.

Il primo controllo effettuato ha permesso di intercettare nell’abitacolo del veicolo una bustina contenente circa un grammo di cocaina di cui, per sua stessa ammissione, faceva abitualmente uso il conducente. Per questo motivo gli agenti hanno elevato nei suoi confronti un verbale con conseguente ritiro della patente di guida albanese. Ma non è finita lì.

Perché dal controllo dei due tramite la banca dati in possesso delle forze dell’ordine è emerso che sul capo di entrambi pendesse un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale del Prefetto di Lecce datato 9 agosto 2017. Per questo motivo, gli stranieri sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione di Lecce per le operazioni di rito. Gli agenti poi hanno eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento al porto di Brindisi, in quanto entrambi considerati soggetti pericolosi.

Sempre nell’ambito dei controlli relativi all’operazione “Legalità diffusa ad oltranza”, gli agenti hanno denunciato a piede libero Sulayman Dampha, 19enne del Gambia senza fissa dimora. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti del reparto prevenzione crimine di Lecce nelle vicinanze di un noto parco eventi gallipolino e sottoposto a perquisizione, in seguito alla quale è risultato essere in possesso di circa 5 grammi di marijuana e circa 2 grammi di cocaina. Per questo è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.