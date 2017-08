Weekend di controlli dentro e fuori dai locali notturni: due arresti e cinque denunce. Tre patenti ritirate

Share 0 Share 0 Share 0

MAGLIE (Lecce) – Due arresti e cinque denunce. E’ questo il bilancio finale di un altro weekend estivo di controlli a tappeto svolti dai carabinieri della compagnia di Maglie che, diretti dal capitano Luigi Scalingi, hanno operato dentro e fuori ai locali notturni con il principale scopo di reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga per prevenire le stragi del sabato sera.

Le manette sono scattate proprio all’interno di una discoteca per due giovani, entrambi pusher intenti ad intercettare acquirenti. In arresto è finito Francesco Riccio, 28enne di Caserta in vacanza a Leuca, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza di reato mentre spacciava una dose di cocaina. Il ragazzo ha insospettito i militari che l’hanno notato armeggiare con un involucro insieme ad un altro giovane.

Non appena è stato visto cedere ad un coetaneo una dose di cocaina per l’importo di 50 euro, è scattato l’intervento dei carabinieri. Bloccati entrambi, spacciatore ed acquirente, ha avuto luogo la perquisizione personale grazie alla quale sono stati recuperati e sequestrati la dose di cocaina e la banconota da 50 euro provento dell’illecita attività. Al termine delle formalità di rito, Riccio è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Sempre nella stessa discoteca è stato tratto in arresto Andrea Stabile, 27enne di Brindisi già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Anche lui, come Riccio, ha attirato l’attenzione dei carabinieri per il suo atteggiamento sospetto.

Così è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, in seguito alla quale i militari hanno rinvenuto un sacchetto di cellophane contenente ben 23 dosi di cocaina pronte per essere cedute, nonché 3,3 grammi di hashish e 160 euro in contanti. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro mentre per il 27enne sono scattate le manette. Infine, su disposizione del pm di turno Carmen Ruggiero, il giovane è stato condotto nel carcere di Lecce.

I controlli sono poi andati avanti per tutto il weekend portando alla denuncia di cinque persone. A finire nei guai per i medesimi reati F.C., studente 20enne barese, poiché trovato in possesso di 4 dosi di cocaina ed una dose di marijuana, L.G., cameriere 29enne barese, denunciato a piede libero poiché trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 4 dosi di marijuana e 2 spinelli già confezionati.

Dovranno rispondere invece di guida sotto l’effetto di stupefacenti, G.A., 18enne studente di Uggiano la Chiesa e S.L., 27enne di Foligno, mentre G.A.D.N., 29enne di Triggiano, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, poiché trovato alla guida con tasso alcolico pari a 1,74 mg/l. Per tutti e tre è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Infine nel corso del weekend sono state segnalate alle competenti Prefetture ben 27 persone per uso non terapeutico di droga, di età compresa tra i 19 anni e i 29 anni, con il recupero e sequestro di 36 grammi di cocaina, 24 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish, 1 dose di mdma e 4 spinelli.