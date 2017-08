Notte reggae a San Foca: in concerto Alborosie

Dopo l’annullamento a causa del maltempo del concerto in programma lo scorso 20 agosto, Alborosie e il suo Shenghen Clan saranno di scena insieme a numerosi ospiti mercoledì 23 agosto, alle ore 23.30, sul palco di piazza del Popolo, in occasione della quinta edizione della Notte del mare (ingresso libero).



Stella del reggae, primo artista italiano trapiantato in Giamaica ad essere riconosciuto in tutto il mondo e primo bianco ad aggiudicarsi il Mobo Awards 2011 a Glasgow per la categorie Best Reggae Act, Alborosie è l’attesissimo ospite della rassegna organizzata dal Comune di Melendugno che ogni anno ospita nomi di rilievo del panorama musicale nazionale e internazionale, insieme ad alcune tra le più apprezzate band e i più seguiti musicisti pugliesi, attraversando vari generi.

In oltre 20 anni di carriera partendo da Marsala, dove è nato, fino a Kingston dove abita, passando per i più grandi palchi Alborosie è diventato uno dei maggiori esponenti della musica reggae contemporanea conquistando il mercato mondiale. Al secolo Alberto D’Ascola, conosciuto anche con lo pseudonimo di Stena, è cantante, beatmaker e musicista italiano naturalizzato giamaicano, ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, da anni trasferitosi in Giamaica per confrontarsi con la cultura reggae e rastafari. Qui dopo l’incontro con il produttore Jon Baker, ex componente della Island Records, etichetta che diede notorietà a Bob Marley, fonda la sua etichetta discografica Forward Recordings con cui nel 2008 ha pubblicato l’album di debutto ‘Soul Pirate’, acclamato dalla critica mondiale. Al primo lavoro, che raccoglie la produzione di sette anni trascorsi in Giamaica, seguono la pubblicazione di “Escape To Babylon” (2009), “2 Times Revolution” (2011), “Sound The System”, “Dub The System” (2013), “Alborosie Meets King Jammy – Dub Of Thrones” (2015). L’ultimo album, “Freedom & Fyah”, è uscito nel 2016 e vanta fra i contributi più importanti la partecipazione di artisti giamaicani come la star Protoje o Ky-Mani Marley e il talento nascente Sandy Smith. Il legame con l’Italia è comunque solido, nel corso degli anni Alborosie ha infatti collaborato con Nina Zilla, Jovanotti, Fedez, Elisa, Negramaro, 99 Posse, Africa Unite e Caparezza.