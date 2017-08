Festa di Sant’Oronzo, i dettagli del Piano traffico. Sosta gratuita nei parcheggi di interscambio

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Lecce è pronta per la Festa dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato.

Come ogni anno l’amministrazione ha predisposto un Piano del traffico ad hoc per consentire ai cittadini leccesi e ai visitatori che giungeranno dalla provincia di raggiungere i luoghi dei festeggiamenti in maniera ordinata e di fruirli in sicurezza.

Le novità di quest’anno: l’allargamento delle aree pedonali e l’ampliamento degli orari di divieto di circolazione; l’attenzione particolare ai disabili, che avranno a disposizione due aree parcheggio riservate; l’istituzione di bus navetta gratuiti dai parcheggi del City Terminal verso il centro città (con frequenze di 5 minuti) e dall’area mercatale di Viale Roma e Settelacquare verso il Luna Park, situato accanto allo Stadio; l’aumento consistente della disponibilità di bagni pubblici;

L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la circolazione, ridurre al massimo i disagi legati al traffico e assicurare maggiore decoro rispetto alle edizioni precedenti.

“Ci sarà uno sforzo particolare dell’amministrazione comunale per innalzare lo standard dei servizi di pulizia, igiene e decoro e accessibilità durante le giornate della festa – ha dichiarato il sindaco Salvemini – La cornice di svolgimento dell’edizione di quest’anno era sostanzialmente stata predisposta dalla precedente amministrazione, quindi non avevamo particolari margini di manovra. Cammineremo molto nella festa perché vogliamo far percepire la nostra presenza e rinnovare a ciascuno l’invito a fare bene il proprio mestiere. A partire da domani costituiremo una sorta di task force informale costituita dal sindaco e dagli assessori Foresio, Signore, Mignone e dai dirigenti dei rispettivi settori”.

Rimandato il mercatino enogastronomico nella Villa comunale, “perché i tempi della programmazione e del rilascio dei pareri della Soprintendenza non ci hanno consentito di fare le cose per bene”, ha evidenziato ancora Salvemini.

Di seguito, in sintesi, il Piano del Traffico che entrerà in vigore da domani 23 agosto e concluderà i suoi effetti il giorno 27.

Fiera degli ambulanti

Dalle 18 del 23 agosto fino alle 7 del 27 agosto sarà in vigore il divieto di transito lungo tutte le vie interessate o immediatamente adiacenti al mercato: le corsie interne di via Cavallotti, via san Francesco d’Assisi, Via Garibaldi, Piazza Libertini, le vie che circondano la Villa Comunale e il Castello Carlo V, Via XXV Luglio, viale Lo Re fino a Porta San Biagio, saranno chiuse al traffico. Così come le aree intorno a Piazza Sant’Oronzo e Piazza Vittorio Emanuele II.

Viale De Pietro diventerà a senso unico, da via Garibaldi fino a Piazza del Bastione per consentire a chi viene da via Garibaldi di uscire dal centro.

Per prevenire accessi non controllati – che puntualmente si verificavano in passato – durante gli orari notturni, dalla 1 alle 7 di ciascuna giornata i vigili sorveglieranno i varchi transennati.

Agli operatori del mercato sarà consentito di procedere alle operazioni di montaggio per poi provvedere a spostare i loro mezzi fuori dalla zona della Fiera (a meno che non riescano a far rientrare il proprio mezzo nel perimetro dello spazio assegnato). Agli operatori è fatto obbligo tassativo di munirsi di contenitori per i rifiuti, da svuotare quotidianamente nei cassonetti, e di mantenere perfettamente pulito lo spazio occupato.

I possessori di pass Sgm per la sosta nelle zone 1 – 9 e 14 potranno accedere all’area per parcheggiare regolarmente nei pressi della propria abitazione.

Residenti, possessori di pass, ospiti di alberghi e bnb, fornitori di merci

Sono esclusi dal provvedimento di divieto di transito i residenti, che potranno raggiungere i propri passi carrabili dalle 7 alle 18, e i taxi. Per ciò che riguarda i veicoli commerciali dei fornitori saranno consentite nell’area le operazioni di carico e scarico solo dalle 7 alle 11.

Ai clienti degli alberghi e dei Bnb sarà consentito di raggiungere la propria destinazione per l’esclusivo carico e scarico dei bagagli.

Le serate del 24 – 25 e 26

Dalle 18 alla 1 delle serate di festa le zone interessate da divieto di transito saranno ampliate.

Il divieto interesserà anche Viale Otranto (da via Don Minzoni a via F. Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a viale Otranto), via Cavour, via L. De Simone, via G. Brunetti, Piazza T. Schipa (tratto compreso tra via San Lazzaro e via F. Cavallotti), via 47° Regg. Fanteria (tratto compreso tra Piazza Mazzini e via Felice Cavallotti), viale F. Cavallotti (corsia esterna), via Cavour, da piazza Italia a via Brunetti, via C. Battisti (nel tratto compreso tra via N. Sauro e via S. Francesco d’Assisi); Via L. Romano, Via F. Filzi, Via 140° R. Fanteria, Via Bacile, Via Toselli, VIA 95° R. Fanteria( tratto compreso tra via Cavallotti e via Lamarmora); via M. Bernardini (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e viale Gallipoli); via O. Quarta(nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via C. Russi); Arco Di Trionfo, da via Adua a via G. Palmieri. Viale Don Minzoni diventerà a senso unico, in uscita dal centro.

Si potrà parcheggiare sulle corsie preferenziali dei viali della circonvallazione, in particolare su Viale Foscolo, Leopardi, Japigia, Rossini, Alfieri e Marche.

Due aree a parcheggio riservate ai disabili

Nelle serate di festa le persone con disabilità in possesso del pass CUDE avranno a disposizione due aree a parcheggio dedicate: la prima è viale de Pietro, a cui sarà consentito alle persone con pass disabili di accedere da piazza del bastione; la seconda è viale Otranto nel tratto compreso tra viale Don Minzoni e l’incrocio con via San Lazzaro.

I bus navetta

Nei giorni 24, 25 e 26 agosto, dalle ore 18,30 alle ore 1 del giorno successivo, sarà a disposizione dei cittadini il servizio di bus navetta gratuito lungo i seguenti percorsi riservati:

Linea Bus Verde: Viale Porta d’Europa (City Terminal), viale F. Calasso, Porta Napoli, viale F. Calasso, viale Michele De Pietro, Via G. Garibaldi, via San Francesco d’Assisi e ritorno (tre navette con frequenza 5 minuti);

Linea Bus Blu: Stadio (Luna Park), V.le Roma (Area Mercatale), V.le A. Moro (Settelacquare), Piazza Palio, Via Imperatore Adriano, Via Garibaldi, Via Imperatore Adriano, Piazza Palio, V.le A. Moro (Settelacquare), V.le Roma (Area Mercatale), Stadio (tre navette con frequenza 10 minuti).

Nei giorni di festa, dal 24 al 26 agosto nei parcheggi di interscambio del Foro Boario e del Cimitero la sosta sarà gratuita.

Fuochi d’artificio

Lo spettacolo pirotecnico si terrà nei pressi di Masseria Grande, come ogni anno. Per evitare disagi eccessivi alla circolazione dalle 26 del 26 alle ore 2 del 27 agosto saranno attivi il divieto di transito e di fermata con rimozione forzata su via Potenza, da via Firenze a via Cagliari; via Cagliari, nel tratto compreso tra via Potenza e via Pescara; via Pescara, nel tratto compreso tra via Potenza e via Palermo. E il divieto di fermata con rimozione forzata sulla Strada Provinciale 364 Lecce – S. Cataldo, sulla Tangenziale Est di Lecce, su tutti i cavalcavia e gli svincoli ricadenti su dette arterie.

Ai fini della sicurezza saranno posizionate barriere in new jersey per “blindare” la festa. Dal punto di vista dei contenuti, come sottolineato dall’assessore Foresio, le novità consisteranno in piccoli eventi musicali in acustico proposti dai locali e nella destinazione dello spazio davanti al teatro Apollo alle bancarelle degli operatori dell’ingegno.