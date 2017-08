Ciancio medita il riscatto: “Dobbiamo vendicare la sconfitta di Francavilla”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Simone Ciancio non vede l’ora di scendere in campo con il Francavilla.

Anche per cancellare lo scivolone dello scorso anno. “La sconfitta dello scorso anno a Francavilla è stata cruciale per il nostro campionato – dice -. Questa volta però sarà una partita diversa. Loro hanno cambiato tanto e questa volta non potranno contare sul fattore campo. A Francavilla hanno ottenuto tanti punti perchè giocavano su un campo piccolo e con il terreno in sintetico. Non siamo al cento per cento ma vogliamo vendicare la sconfitta dello scorso anno”.

“Lo scorso anno ho giocato in diversi ruoli – continua Ciancio -. Anche Rizzo nel finale di campionato mi ha utilizzato a sinistra e anche da centrale. Per quanto riguarda il ruolo, sono un destro naturale e duqnwe per me è meglio giocare su quella fascia. Ma sono comunque disponibilie a giocare in qualsiasi posizione. Alla fine l’importante è il risultato della squadra”.

RIVALI – “Credo che le rivali più pericolose nella corsa al primo posto siano proprio Trapani e Catania, le due squadre che affronteremo dopo il derby con il Francavilla. Vedo bene anche il Cosenza, che però a mio avviso è un gradino sotto rispetto alle siciiane. Il fatto di dover giocare subito con due dirette concorrenti non mi preoccupa. Prima o poi bisogna affrontarle tutte”.