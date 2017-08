L’oroscopo per oggi lunedì 21 agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): È ora di riprendere la solita vita, la palestra, la piscina e tutto il resto! Certo l’estate non è finita, ma prima si pianifica il ritorno a casa e meglio è. Dopo le vacanze si sa è tempo di sistemare un pò di cose lasciate da parte. Oggi metti giù un piano operativo e pensa a come prenderti cura del tuo corpo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Anche se sei al lavoro la tua testa sarà altrove, basterà poco per farti pensare per un attimo al passato, magari al mare in cui nuotavi neanche 48 ore fa, all’amore nato in spiaggia e lasciato lì. Riprendere sarà durissima, solo un aperitivo post lavoro in compagnia ti salverà!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Giornata un filo inconcludende, sei distratto e assonnato, tra le braccia di Morfeo si stava così bene stamane che mai avresti voluto svegliarti. La testa è tra le nuvole e sei assente al lavoro come in casa, sei ancora in spiaggia con i piedi nella sabbia, o in montagna a guardare le nuvole che si rincorrono nel cielo. Inizio settimana è a dir poco lento.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Venere ti dà incredibili energie. Questo lunedì avrà una marcia in più. La tua voglia di fare, le tue energie inesauribili, la tua forza, non ti abbandonano neanche oggi al rientro da un lungo weekend o dalle ferie di Agosto. La Luna illumina ogni tuo passo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Pazienza e un pò di calma e anche questa settimana comincerà. Se sei già in ufficio avrai l’impressione che questa giornata non passerà mai e i ricordi delle giornate di sole, della spensieratezza e dei pantaloncini corti non ti aiuterà. Riprendere con lentezza è fisiologico, saprai recuperare. Ottimismo.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Queste vacanze sono state per te un toccasana. Finalmente sei riuscito a staccare la spina come volevi. Oggi sei carico, hai tanto da raccontare e sarai di gran compagnia e sorrisi per i tuoi colleghi. E forse sei già impegnato con l’organizzazione del prossimo weekend!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): In treno, su di un aereo, andando o tornando dalle vacanze o in spiaggia, non importa dove, ma Venere ti farà incrociare qualcuno per cui sentirai subito un trasporto così importante che non penserai al piacere di una sera, ma a qualcosa di più. Amicizia, passione, comprensione, complicità. Oggi scoprirai forse l’amore che si sa, segue logiche tutte sue.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Il rientro al lavoro spesso rivela che quando il gatto non c’è, i topi ballano. Lavoro, forse arriverà un colpo basso che non ti aspetti. Nonostante Marte ti inviti alla guerra, tu saprai recuperare la tua maturità e rispondere con eleganza e superiorità. La ruota gira.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Le buone idee anche lavorative non mancheranno soprattutto perchè rientrerai al lavoro riposato ed entusiasta per le novità in arrivo. Con questo nuovo inizio però non dimenticare i buoni propositi fatti durante le vacanze: più tempo per la tua famiglia, gli amici, per te. Oggi taglierai qualche ramo secco e con lungimiranza e Urano dalla tua saprai riconoscere quelli più forti.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Preparati a vedere tutto sotto una nuova ottica, Marte amico ti donerà grande determinazione. Tutto ricomincia, tutto riparte, nonostante un pò di lentezza. Eppure arriverà una telefonata che in un modo o nell’altro cambierà le carte in tavola.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Oggi scoprirai che solo l’umiltà rende davvero grandi. Oggi potresti pagare amaramente la tendenza che hai di sentirti migliore degli altri. Spesso pecchi di superbia, ma oggi troverai pane per i tuoi denti e forse qualcuno ti rimetterà in riga.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Quale occasione migliore per interrogarti sul futuro se non gli ultimi giorni di relax al mare con il sostegno di Giove? Lunedì di ripresa. Forse è imminente per te un cambio di posizione o di ufficio o addirittura di città e tipologia di lavoro, e tutto sarà da rivalutare.