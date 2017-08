Vito Marinelli vince il Torneo Open della Canicola “Memorial Sabrina Scrascia”

Share 0 Share 0 Share 0

MAGLIE (Lecce) – Baglivo: “Soddisfazione per il gran numero di partecipanti”.

Dopo due settimane che hanno visto la notevole partecipazione di oltre 200 tennisti provenienti da tutta Italia, si è conclusa la edizione numero 53 del Torneo Open della Canicola “Memorial Sabrina Scrascia”, il torneo italiano con la più lunga tradizione.

Per il tabellone della seconda categoria Vito Marinelli (TC Trani) ha superato Omar Brigida (CT Brindisi) per 6-3 7-5 in un incontro che sembrava destinato al terzo set tanto era la caparbietà di Brigida nel non lasciare la vittoria all’avversario ma, alla fine, ha pagato la maggiore esperienza e la superiorità fisica di Marinelli. Bravo Marinelli a tenere alta la concentrazione e la giusta tensione in campo avendo guadagnato la finale superando al terzo set un tenace Alberto Giannini (CT Galatina). Altrettanto bravo e in costante crescita Brigida che quest’anno è riuscito ad arrivare in finale superando Daniele Iamunno (CT Maglie) dopo un lungo incontro, terminato al terzo set, tra i più interessanti e seguiti del torneo.

Per le altre categorie, nel tabellone di terza femminile si è affermata Alessia Terruli (SC Martina Franca) su Maria Alessandra Termini (CT M. Stasi Lecce), per 1-6 7-6(1) 6-4, mentre nel tabellone di terza maschile si è assistito ad una finale tutta magliese con Alessandro Moretti (CT Maglie) che ha superato Stefano Costa (CT Maglie) per 3-6 6-4 7-6(4).

Nel tabellone di quarta femminile Beatrice Parlangeli (Outline Tennis Lecce) ha superato Asia Pellegrino (CT Maglie), per 3-6 6-4 7-6(2), mentre nel tabellone di quarta maschile Francesco Costa (CT degli Ulivi Tuglie) ha superato Daniele Gatto (CT Maglie) per 6-1 5-2.

Alla cerimonia di premiazione il presidente del CT Maglie, Carlo De Iaco, ha ricordato la storicità del torneo che ha visto in campo tre generazioni di tennisti, con molte famiglie che hanno passato la racchetta dal nonno al genitore al nipote. Inoltre, con parole commosse, ha ricordato la figura di Sabrina Scrascia, recentemente scomparsa e alla quale è intitolato il memorial, già vincitrice in gioventù di diverse edizioni del Torneo della Canicola. Presenti alla premiazione i parenti che hanno espresso il loro ringraziamento e premiato i vincitori del torneo.

Per il direttore del torneo, Antonio Baglivo: “Anche quest’anno il Torneo Open della Canicola ha coinvolto i migliori tennisti pugliesi, e molti altri provenienti da tutta Italia, facendo registrare la partecipazione record di oltre 200 giocatori, confermando così il Circolo Tennis di Maglie come punto di riferimento per i tornei estivi italiani. L’alto livello di gioco lo si è visto chiaramente nel corso delle finali, molte delle quali terminate al terzo set, e che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il pubblico presente che, ogni giorno, numeroso ha assistito agli incontri. Dopo quest’impegno estivo – conclude Baglivo – siamo già al lavoro per il prossimo campionato di serie A1 che porterà a Maglie, unica squadra pugliese presente, alcuni tra i tennisti Top 100 al mondo in un difficile ma spettacolare campionato 2017 per il quale sono già pronti gli abbonamenti”.