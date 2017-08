“Messapia Summer Festival” con i dj di Ciccio Riccio

Share 0 Share 0 Share 0

MURO LECCESE (Lecce) – Domenica 20 agosto nella splendida Location di Piazza del Popolo di Muro Leccese, l’amministrazione comunale in collaborazione con Dilinò organizza la Prima edizione di “Messapia Summer Festival”, un grande evento di musica live che ospiterà sul main stage di Piazza del Popolo a Muro Leccese (LE) tre grandi realtà musicali per una notte di musica che richiamerà migliaia di fans: in apertura gli speaker e i dj di Ciccio Riccio una delle maggiori radio del Sud Italia che apriranno le danze fino all’atteso concerto dei Crifiu che tornano dal vivo in Salento per una tappa del loro tour estivo “A un passo da te Tour” e lo spettacolo di musica italiana tutta da ballare di Festival Bar Italia.

“L’evento di domenica 20 agosto –sottolinea il sindaco Antonio Lorenzo Donno- è un’occasione per coinvolgere e far sentire partecipi i giovani nel loro territorio, per farli divertire e parlare con il loro linguaggio la musica, è anche un modo per farli riflettere sul rispetto delle regole, soprattutto alla luce dei tragici eventi che hanno coinvolto la nostra comunità”.

In una location d’eccezione nella magica atmosfera di Piazza del Popolo bar e stand enogastronomici, Messapia Summer Festival è un appuntamento pensato per gli amanti di ogni genere musicale, a far da cornice il grande ed atteso concerto dei CRIFIU, che tornano nel Salento per una data molto attesa.

L’apertura della serata sarà con i dj e speaker di Ciccio Riccio e Ciccio Riccio Tv prima dell’attesissimo concerto dei Crifiu che proprio nella loro città portano il nuovo spettacolo live che sta girando tutta l’Italia con un riscontro di pubblico sempre più crescente.

La band salentina farà danzare ed emozionare con le canzoni del nuovo disco insieme ai tanti brani ormai hit del repertorio della band capace di mescolare i suoni del Mediterraneo al rock, al pop e all’elettronica contemporanea. Dopo le presenze al Primo Maggio di Roma è una delle band più seguite e apprezzate che il Salento sta esportando in tutta Italia.

In chiusura a far ballare tutta la notte lo spettacolo di Festival Bar Italia con Vanny deejay e i migliori vocalist e animazioni d’Italia: un evento dedicato alla musica Italiana da ballare con sceneggiatura e allestimenti in stile Italiano tutti rigorosamente firmati Bar Italia. Un progetto il loro che da 10 anni fa divertire l’Italia e che riempie tutte le Piazze in cui fermano la loro carovana di luci, animazioni, ballerine e divertimento.

Start ore 21.30 – Ingresso Libero