L’oroscopo per oggi domenica 20 agosto 2017

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Serata improvvisata tra amici e per i single non mancheranno le sorprese. Domenica di incredibile via vai in casa, e anche tu che talvolta ami la solitudine sarai felice di tanta gioiosa e amichevole confusione.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Qualsiasi sia il problema lavorativo da risolvere è meglio rimandarlo a domani. Oggi hai ben deciso di rimandare tutto, qualsiasi pensiero, a lunedì, di pensare solo a star bene, almeno di concentrarti sull’amore. Oggi forse sei ancora in vacanza, goditela.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): È domenica, vorresti solo rilassarti e invece sembra davvero che non ci sia pace o tregua per te. Avrai tanto cui pensare. Forse oggi arriverà una notizia tanto bella quanto problematica, forse oggi tutto sta per cambiare ancora una volta.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Mare o città che sia, giornata di grande serenità. Di tutto un pò e finalmente la mente libera di ogni pensiero. Giornata di spese e shopping che puoi fare serenamente data la solidità economica che hai saputo costruire nel tempo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Oggi dovrai cercare di mantenere unito e armonico il tuo nucleo familiare. Per i single possibile una fortunata uscita fuori porta. È domenica per tutti e tutti vorrebbero fare solo quello che desiderano. Ma in famiglia bisogna trovare il giusto compromesso.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Rimanda ogni pensiero a domani, oggi appartiene solo a te e a chi ami. È domenica e non c’è spazio per nessuno se non per te stesso. Quindi cancella dalla tua mente l’esistenza del possibile collega odioso, del capo scontroso, del cliente perennemente insoddisfatto.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Probabilmente sei un libero professionista, ami quello che fai e sai bene che ogni sacrificio fatto oggi ti ripagherà domani. E capita a molti in realtà che si lavori anche di domenica. Scadenze, impegni, scelte, decisioni, lavori in consegna… e per fortuna tutto questo non ti peserà.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Oggi vorresti abbracciare le persone che ami, vedere la tua amica o amico del cuore, quello che è più di un fratello e che per via delle vostre vite frenetiche non vedi da tanto. Domenica in relax, in spiaggia, in campagna, in montagna ma circondato di affetti.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare ad Agosto? Aver bisogno di chiamare l’idraulico o l’elettricista o il tecnico per qualche elettrodomestico. Trovare qualcuno sarà un dramma e parte dei tuoi programmi salterà. Keep calm.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Il bello forse deve ancora venire. Un incontro imprevisto si rivelerà importante anche per il lavoro, o forse un collega si rivelerà essere qualcosa di più. Dovrai solo lasciarti andare e goderti un pò l’ignoto e il disegno del fato.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Nulla può oggi intaccare la tua serenità e forza. Sai chi sei, sai chi ti ama, e tanto ti basta. Ma sei anche un can che dorme e guai a svegliarti. Relax assoluto. L’invidia non manca, ma si sa, l’invidia fa più male a chi la prova che non a chi la riceve.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Forse è l’ultima domenica di vacanza al mare, forse ancora qualche giorno di relax e poi si riprende con la solita routine. Se puoi trascorri del tempo all’aria aperta, anche solo passeggiare può regalare serenità, forza e anche qualche idea geniale.