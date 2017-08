[video] – L’orgoglio arcobaleno “invade” Gallipoli, in prima fila il sindaco Minerva

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Le parole d’ordine sono “Proud to be pride” e “Proud to be Salento”. L’onda arcobaleno ha terminato il suo percorso nella città di Gallipoli in un’esplosione di colori, suoni, stravaganze e voglia di vivere.

La comunità lgbt si è ritrovata nella perla dello Jonio per il Salento Pride rivendicando il diritto – uguale per ogni individuo – di amare in piena libertà, senza discriminazioni, atti di intolleranza o sguardi di disapprovazione.

In prima fila il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva e, in rappresentanza del Comune di Lecce, l’assessore alle Pari opportunità e Diritti civili Silvia Miglietta.

“Rappresento la politica buona, quella che ha il coraggio di scendere in campo, di metterci la faccia per diritti spesso maltrattati ma che sono uguali per tutti. I diritti in più non tolgono diritti a chi già li ha, questo principio ha informato tutta l’attività politica che ho svolto in questi anni. Gallipoli è una città che accoglie, che non si ferma alla superficialità di chi discrimina per orientamento sessuale ma che preferisce la profondità dell’essenza di un essere umano”, ha spiegato Stefano Minerva ai microfoni de ilpaesenuovo.it.

Proprio nei giorni scorsi ci sono state polemiche in relazione a una coppia gay che si sarebbe sentita discriminata in uno stabilimento balneare della città ionica. Da ricordare pure il caso dell’annuncio omofobo a San Foca e quello del cartello omofobo in un agriturismo salentino. Per non parlare di quanto, in tutta Italia, vi sia ancora una generica riluttanza a porre gay, trans ed eterosessuali sullo stesso piano. La battaglia sul versante dei diritti civili non è affatto da considerarsi esaurita. E il primo passo da fare sarebbe quello di attuare una legge contro i crimini di odio per orientamento sessuale.

Il Salento Pride lo ha chiesto a gran voce. Ad aprire il corteo di oggi pomeriggio a Gallipoli il tir con a bordo gli ospiti. Madrina dell’evento è Cristina Bugatty, concorrente di Pechino Express, da sempre attenta alle tematiche legate alla transessualità.

Presenti come testimonial ufficiali Eleonora Magnifico, attivista lgbti ed artista musicante transgender, già madrina nelle scorse edizioni del Puglia Pride e della prima edizione del Salento Pride; Giovanni Minerba, regista e fondatore, insieme a Ottavio Mario Mai, del Torino Gay & Lesbian Film Festival, Danilo Lupo, giornalista salentino. E poi ci sono i rappresentanti delle associazioni che da sempre si battono per i diritti civili.

Tra questi GianFranca Saracino di Agedo che ha sottolineato come “la discriminazione sia violenza”, poi ha lanciato un messaggio: “Cominciamo noi genitori per primi a dire ai nostri figli ‘siate orgogliosi’ e stiamo loro accanto, dobbiamo volere che i figli perseguano la loro strada”.

A garantire la sicurezza della manifestazione i City Angels e la Polizia municipale, in apertura e chiusura carabinieri e polizia in attuazione degli attuali protocolli previsti per tale tipo di eventi.