Postepay Sound Parco Gondar: il 20 agosto Willy William, Jay Santos e JAlvarez per il party reggaeton dell’estate

GALLIPOLI (Lecce) – Domenica 20 agosto ritorna al Postepay Sound Parco Gondar va in scena una grande festa reggaeton con i ritmi urban con sfumature hip hop &RnB che farà ballare tutti sulle note di musica black, reggaeton e hip hop, accompagnati effetti speciali, performers e corpo di ballo!

Special guest della serata tre degli esponenti principali del reggaeton mondiale: J ALvarez, Willy William e Jay Santos!

Il cantante portoricano J Alvarez, interprete delle hits “La Pregunta”, “Te Quiero Convencer” e “Quiero Experimentar”, ha da poco lanciato il suo ultimo singolo, “Rico Suave”.

Si appassiona fin da giovanissimo alla musica hip hop inglese e inizia ad apprezzare i ritmi sincopati ed all’avanguardia di artisti come Busta Rhymes. I suoi primi pezzi traggono ispirazione dalle liriche e ritmiche di Ñejo y Dálmata e Tego Calderon, reggaetoneri anch’essi di Porto Rico.

J Alvarez è un innovatore e crea, nel corso degli anni, un genere di Reggaeton più urbano, che spopola in tutta l’America Latina, conquista anche Stati Uniti e più recentemente l’Europa. Proprio grazie a questa sua versatilità in campo musicale ed autorale viene chiamato per importanti collaborazioni con Daddy Yankee – con il quale firma la hit “El Amante” – con Arcangel e con Ñejo y Dálmata.

Willy William, noto DJ e produttore francese, sarà l’ospite internazionale della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2016. William è noto da anni in Francia per via delle sue collaborazioni con diversi artisti di musica dance, ma in Italia è diventato famoso solo da poche settimane grazie al successo della canzone Ego (quella col ritornello che fa “allez, allez, allez”).

William è cresciuto vicino Le Mans, in Francia, da una madre etiope e un padre della Guadalupa. Secondo il canale televisivo francese MCE, cominciò a fare musica sin da ragazzo e ottenne i primi successi come dj e produttore all’inizio degli anni Duemila. William è anche polistrumentista: sa suonare, fra gli altri, batteria, basso, chitarra e pianoforte.Ha realizzato la prima canzone di grande successo nel 2009, quando assieme al Collectif Métissé, un gruppo dance di Bordeaux, ha pubblicato la canzone “Laisse-toi aller bébé”, molto conosciuta in Francia.

Jay Santos è la star per eccellenza in Colombia per la musica dance electro e reggaeton. Con il suo primo brano reggaeton è riuscito a sorprendere tutti i suoi fans perchè “Ya te olvide” è un esplosione di ritmo combinata ai suoni latini che ha fatto ballare tutti in tutto il mondo. Nel 2013 presenta il suo primo singolo da solista “Caliente” firmato all’etichetta Blanco y Negro. Santos è diventato famoso quando è stato nominato nella hit europea “Noche de Estrellas”.

TICKET 15 €

INFOLINE :3337113112