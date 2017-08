L’oroscopo per oggi sabato 19 agosto 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): da un collega o da un amico potreste imparare qualcosa che si dimostrerà molto utile in futuro: gliene sarete eternamente grati.

TORO (20 aprile – 20 maggio): non tutto andrà come avete sperato ma sarete in grado di reagire in modo molto positivo a quanto di inatteso o spiacevole succederà.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): fare quello che avete in mente non sarà certamente il modo migliore per mettere a tacere i vostri detrattori: se volete conquistare consensi dovete modificare i vostri piani.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): giornata ideale per guardare in se stessi con più attenzione e per analizzare certi sentimenti nascosti in profondità che tendete a celare a voi stessi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): l’aiuto che aspettate vi arriverà da una fonte inaspettata e potrebbe indurvi a prendere una direzione del tutto fuori programma.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): ciò che inizia come una attività solitaria potrebbe ben presto trasformarsi in una impresa di squadra non appena gli altri si accorgeranno dell’importanza dei vostri risultati.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): i vostri interessi si stanno modificando. Fareste bene a considerare un importante cambiamento che renderebbe la vostra vita più in sintonia con il vostro attuale stato mentale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): non c’è ragione di rivelare tutti i vostri segreti. Se volete stuzzicare la curiosità di chi vi circonda dovrete cercare di essere un pò misteriosi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): potreste dover cambiare i vostri programmi, oggi, dopo che un amico si metterà in contatto con voi e vi chiederà un aiuto fuori orario.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): sarà impossibile riuscire a capire quello che pensa una certa persona perciò dovrete agire indipendentemente, anche a rischio di incontrare la sua disapprovazione.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): forse non avete ancora molto chiare in mente le vostre priorità ma di sicuro sapete quello che non volete che succeda: agite di conseguenza.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): prima di imboccare una strada da cui potrebbe non essere facile tornare indietro accertatevi che sia esattamente quello che desiderate.