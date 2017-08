Spaccio di droga e denaro falso, carabinieri in azione nel Gallipolino: quattro arresti

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Altri quattro arresti nelle ultime ore nel Gallipolino da parte dei Carabinieri per spaccio di droga e denaro falso.

Una prima valutazione dei militari, ad estate ancora in corso, è relativa al fatto che il giro di vite posto in essere con l’operazione convenzionalmente denominata “Baia Sicura” sta consentendo di ottenere risultati positivi in termini di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, specialmente tra i più giovani.

Il servizio di Polizia Giudiziaria in questione è caratterizzato da una massiccia intensificazione dei controlli nelle località costiere tra le quali proprio Baia Verde, cuore della movida salentina. L’azione sul campo dei militari, operativi sia in borghese, sia in divisa su mezzi riconoscibili, è stata adottata soprattutto per finalità squisitamente preventive.

Proprio durante questi servizi, tra quel crogiuolo di viuzze controllate nella notte tra il 16 e 17 agosto, neanche 48 ore dopo dagli arresti di ferragosto, due distinte pattuglie dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri della Città Bella hanno sorpreso due soggetti stranieri, Modu Toure, e Augustine Emoedumhe, entrambi 22enni, mentre spacciavano marijuana ad altri due individui, questi ultimi segnalati alla competente Prefettura per utilizzo personale di sostanza stupefacente.

I due extracomunitari, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 4 grammi, suddivisi in 3 involucri, e 5 grammi, già suddivisi in 4 dosi in cellophane pronti per la cessione, inoltre sono stati rinvenuti 205 euro in banconote di vario taglio quale verosimile provento dell’attività di spaccio. Entrambi, arrestati in flagranza di reato, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione del PM di Turno – Dott. Antonio Negro.

Ad Alezio, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato Umberto Barba, 48enne, già noto alle forze dell’ordine, e Francesco Tortora, 19enne, incensurato, entrambi campani, perché sorpresi nel tentativo di “spacciare” presso diversi esercizi commerciali 15 banconote da 20 euro, per un totale di euro 300, tutte con lo stesso numero di serie e quindi palesemente fasulle. Le banconote sono state pertanto sottoposte a sequestro penale, mentre i due individui sono stati arrestati e anch’essi associati presso l’istituto carcerario di Borgo San Nicola.