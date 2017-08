Le Frecce Tricolori nel cielo di San Cataldo. Navette gratuite da e per Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” si esibirà nel cielo di San Cataldo e presenterà, tra l’altro, la “scintilla tricolore”.

L’appuntamento, nell’ambito della manifestazione aerea “Aeronautica e Salento”, è per domenica 20 agosto a partire dalle ore 15.

Si tratta di un evento di rilievo nazionale organizzato dall’Aero Club di Lecce VEGA ULM in collaborazione con il Comune di Lecce e il Comune di Vernole e presentato stamattina in conferenza stampa all’Open space di palazzo Carafa.

Prevedendo una notevole affluenza di pubblico, il Comune di Lecce ha predisposto un Piano del traffico ad hoc al fine di garantire un ordinato afflusso degli spettatori sul lungomare di San Cataldo e un altrettanto ordinato deflusso al termine dello spettacolo.

Dalle ore 13,30 alle ore 18,30 la strada Lecce – San Cataldo (Provinciale 364) sarà chiusa al traffico in direzione della marina leccese. Chi vorrà raggiungere San Cataldo con mezzo proprio dovrà farlo necessariamente prima delle 13.30. Sempre a partire dalle 13.30, ampie aree di San Cataldo saranno interessate da divieto di transito.

Accesso completo sarà garantito solo ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, dei medici in servizio di guardia medica e di quelli per visite domiciliari urgenti; le Autorità invitate alla manifestazione; gli utenti delle farmacie di turno; le navette del servizio di trasporto pubblico appositamente istituito; le persone in possesso di contrassegno CUDE; i residenti, ad eccezione del lungomare di Verrazzano e lungomare A. Vespucci di competenza comunale.

Durante l’orario di chiusura al traffico sarà consentita l’uscita dei veicoli precedentemente parcheggiati dagli utenti nelle stesse aree chiuse. Per aggirare la chiusura del traffico intorno alla marina leccese saranno garantiti dei percorsi alternativi opportunamente segnalati in tutte le direzioni: da Frigole verso San Foca e viceversa, e da Frigole e San Foca verso Lecce. La strada provinciale Strada Provinciale 298 San Cataldo-Lecce (Fondone) resterà aperta al traffico.

Il trasporto pubblico, nell’occasione, è stato potenziato con un servizio di navette gratuite ogni dieci minuti da Lecce a San Cataldo. A tal proposito i sindaci Salvemini e De Carlo invitano la cittadinanza a servirsene.

La consueta linea di trasporto pubblico numero 32, già in servizio tutti i giorni dalla città alla marina, sarà integrata e potenziata dalla linea 32 express, con il risultato di garantire agli utenti un tempo di attesa di massimo 10 minuti per ogni viaggio. Sarà possibile salire sulle navette dalle stazioni del City Terminal, di Settelacquare (entrambe munite di ampio parcheggio), di Viale Roma (area mercato bisettimanale) per muoversi da Lecce a San Cataldo e dalle fermate Darsena e Faro per tornare a Lecce.

“Sarà una manifestazione di grande portata, dalla forte carica spettacolare, per cui ci aspettiamo che moltissimi cittadini, leccesi e non, vorranno parteciparvi – dichiara il sindaco Salvemini – Per questo abbiamo predisposto un piano del traffico ad hoc. L’importante è ricordare che dalle 13.30 il Comune garantirà gratuitamente il trasporto verso San Cataldo con navette ogni 10 minuti, che sarà possibile salire sulle navette all’altezza di fermate come Settelacquare e via Bari che dispongono di ampi parcheggi. Per cui tutti avranno la possibilità di parcheggiare e raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici. Da parte nostra come amministrazione comunale ci sforzeremo di ridurre al minimo l’impatto dell’evento e i disagi per la cittadinanza”.

“E’ stato fatto uno sforzo immenso per organizzare l’evento e si tratta si un’occasione unica per valorizzare il nostro territorio. A causa della difficoltà che vi sarà nel raggiungere la costa, il mio consiglio alla comunità, compresa la mia, di servirsi dei mezzi Sgm messi a disposizione in maniera gratuita”, la dichiarazione del sindaco De Carlo.

Nell’occasione, verrà presentata – per la prima volta in Salento – la scintilla tricolore, l’ultima performance, in ordine di tempo, realizzata dalle Frecce.

